Thủ môn 20 tuổi tại Thụy Điển bị bắn chết, chưa rõ nguyên nhân

Thủ môn 20 tuổi Hugo Mosshagen qua đời để lại nhiều tiếc thương - Ảnh: NA

Theo báo cáo của giới chức trách Thụy Điển, vụ việc diễn ra vào tối thứ bảy 21-3 tại một khu dân cư phía tây thành phố Orebro. Hugo Mosshagen đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị bắn nhưng vết thương quá nặng và anh đã không qua khỏi.

Cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân khiến Hugo Mosshagen bị bắn cũng như nghi phạm. Tuy nhiên cảnh sát kết luận anh "không có liên quan gì đến các tổ chức tội phạm".

Vụ việc khiến các thành viên CLB BK Forward bàng hoàng và đau lòng. Cha mẹ của Hugo Mosshagen được mô tả là đã "sụp đổ" sau sự ra đi đột ngột của cậu con trai.

Cha của Mosshagen, ông Joakim Gunnarsson, nói với tờ Expressen rằng giấc mơ của Hugo Mosshagen là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và con trai ông đã luôn dồn hết tâm trí vào ước mơ đó.

Ông Joakim Gunnarsson đau đớn thừa nhận tất cả giờ đây đã chấm dứt vì cái chết "không nên xảy ra".

Đội trưởng của CLB BK Forward Josef Ibrahim cho biết Hugo Mosshagen là một cầu thủ thân thiện và được tất cả các thành viên đội bóng yêu thích.

Tác giả: Hoài Dư

Nguồn tin: tuoitre.vn