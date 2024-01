Thử micro định hát karaoke, cả nhà được phen 'đứng hình' bởi màn nghịch ngợm của 2 bé trai

Mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một gia đình. Theo đó, những người lớn trong gia đình lúc này đang tập trung thử micro và âm thanh để chuẩn bị hát karaoke. Cùng lúc, ở phía góc nhà, 2 cậu bé cũng đang loay hoay để lấy món đồ chơi yêu thích được ở trên loa thùng.

Tuy nhiên, do chiều cao hạn chế, 2 cậu bé đã phối hợp với nhau bằng cách một cậu bé dùng lưng làm bệ đỡ, bé trai còn lại đứng lên rồi với tay để lấy món đồ.

Your browser does not support the video tag.

(Nguồn video: Hóng 24/7

Và sự việc tiếp theo đã khiến cả nhà được phen "đứng hình". Do mất thăng bằng, bé trai lấy món đồ đã bị ngã và kéo theo chiếc loa thùng cũng bị ngã theo. Suýt chút nữa, chiếc loa thùng này đã đè trúng người bé trai.

Nghe tiếng động mạnh, cả nhà quay sang liền phát hiện sự việc. Dù chiếc loa thùng bị hỏng sau vụ việc nhưng không ai nỡ la mắng 2 cậu bé để tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn nhỏ.

Cả nhà được phen "đứng hình" trước màn nghịch ngợm của 2 bé trai

Tình huống này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều không khỏi thót tim theo dõi, rất may, bé trai không gặp tai nạn nào nguy hiểm.

Thông qua tình huống này một lần nữa như lời nhắc nhở đến các bậc phụ huynh cần quan sát con cái kỹ càng hơn để tránh những tình huống đáng tiếc.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn