Dành dụm tiền đi du lịch Huế nhưng quên xem thời tiết, thanh niên gặp cái kết dở khóc dở cười

Với nhiều bạn trẻ hiện nay, để cân bằng cuộc sống và công việc, thi thoảng các bạn sẽ tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch đến các địa danh mà bản thân yêu thích.

Dù đã lên kế hoạch kỹ càng, đặt vé máy bay, phòng khách sạn ưng ý... nhưng nếu thời tiết không ủng hộ thì chuyến du lịch ấy... sẽ thật đáng buồn. Trường hợp của nam thanh niên dưới đây là một điển hình!

Theo đó, anh chàng đã dành dụm tiền để đi du lịch Huế. Trước khi đến với vùng đất xinh đẹp này, anh chàng còn cẩn thận đặt phòng khách sạn với chiếc view vô cùng xinh đẹp và thơ mộng.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Thanh niên đi du lịch Huế trúng mùa mưa bão và cái kết. Nguồn: Cùng Hải khám phá Việt Nam)

Thế nhưng, đáng tiếc, dịp này Huế là một trong những địa phương bị ảnh hưởng của mưa bão nên anh chàng chẳng những không đi tham quan ở đâu được, mà ngồi trong phòng ngắm cảnh cũng chẳng thấy chiếc view xinh đẹp chút nào. Bởi lẽ, xung quanh đâu đâu cũng là nước ngập, cây cối vốn phải rì rào đung đưa trong gió thì nay gió lớn quật mạnh khiến các cành cây không khỏi tan tác.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Dù book được phòng khách sạn có view khá đẹp nhưng ngoài trời đang mưa bão khiến thanh niên chỉ biết "dở khóc dở cười. Nguồn: Cùng Hải khám phá Việt Nam)

Tình huống "dở khóc dở cười" được thanh niên chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều cảm thông sâu sắc cho nam thanh niên bởi chuyến du lịch "sóng gió" này.

Cư dân mạng cũng cho rằng, đây cũng là bài học cho các bạn trẻ đang có ý định đi du lịch. Trước khi thực hiện chuyến đi của mình, ngoài chuẩn bị tiền bạc, trang phục, vé máy bay, phòng khách sạn thì cũng cần kiểm tra thời tiết liên tục để tránh tình huống "dở khóc dở cười" giống như nam thanh niên nói trên.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn