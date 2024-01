Mẹ vừa tranh thủ đi ăn, con nhỏ liền đến bàn ông Thần Tài, Thổ Địa làm ra cảnh 'dở khóc dở cười'

Hiện nay, nhiều gia đình Việt có phong tục lập ban thờ ông “Thần Tài, Thổ Địa”, cầu may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình. Ban thờ thường được đặt ở vị trí thấp, gần cửa ra vào hoặc phòng tiếp khách.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ban thờ thường được làm đẹp, sang trọng, sạch sẽ và là nơi tôn nghiêm để thờ tự, bày tỏ lòng thành niềm tin, tín ngưỡng, giúp gia chủ yên tâm và cảm thấy an lành, ấm áp hơn.

Tuy nhiên, cũng chính vì ban thờ thường được đặt ở vị trí thấp, bày trí các tượng ông Thần Tài, Thổ Địa, cùng những đồ lễ cúng bắt mắt nên không ít các trường hợp trẻ nhỏ hay thú cưng trong nhà làm ra những chuyện dở khóc dở cười.

Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé tranh thủ lúc mẹ đi ăn đã một mình lại gần ban ông Thần Tài, Thổ Địa, chơi.

Tranh thủ lúc mẹ đang đi ăn, cháu bé đã lại gần ban "ông Tài, ông Địa".

Lúc này, em bé đã tự mình mạn phép mang hết ông Tài, ông Địa, ra ngoài chơi cùng mình.

Các linh vật khác được bày trí thờ phụng cũng chịu chung “kiếp nạn”.

Nhận thấy những tiếng động lạ, người mẹ đã vội ra xem và hết hồn trước cảnh tượng các linh vật bị em bé mang ra chơi cùng.

Em bé sau đó cũng được mẹ giáo huấn một trận vì hành động nghịch ngợm của mình.

Cháu bé ngây ngô liền mang các linh vật được thờ tự trong ban thờ ra chơi.

Ngay sau khi chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của dư luận. Đa số đều để lại những bình luận hài hước, dở khóc dở cười trước hành động ngây ngô của em bé.

Một số khác bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ vì cũng đã từng phải gánh chịu những trường hợp tương tự khi gia đình có con nhỏ và thú cưng.

Một số khác cho rằng con nhỏ đang tuổi chập chững biết đi, người trông trẻ cần để mắt đến con nhiều hơn để tránh xảy ra những sự việc ngoài ý muốn.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn