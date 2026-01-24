Nữ sinh 2 lần giành giải nhất HSG quốc gia, là thủ khoa toàn quốc

Thùy Trang là thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Sinh năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC.

Võ Thùy Trang, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đạt 29,25 điểm môn Sinh ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Với mức điểm này, Trang giành giải nhất, đồng thời đứng đầu trong gần 680 thí sinh dự thi môn Sinh năm học 2025-2026.

"Em rất vui, bất ngờ và cảm thấy may mắn khi biết mình là thủ khoa học sinh giỏi quốc gia. Kết quả này khẳng định con đường em đã lựa chọn là đúng đắn", Trang nói.

Lập cú đúp thủ khoa, giải nhất

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thùy Trang cho biết em được truyền cảm hứng từ truyền thống gia đình khi có bố và mẹ đều làm việc trong ngành Y. Nhưng niềm yêu thích Sinh học chỉ thực sự hình thành từ năm lớp 8, khi em bắt đầu học về sinh lý người và dần hứng thú, tò mò hơn về cơ thể con người. Từ đó, nữ sinh định hướng theo học chuyên Sinh.

Năm 2023, Trang là thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên Sinh của trường chuyên Sư phạm. Đây trở thành nguồn động lực lớn để nữ sinh tiếp tục theo đuổi và khám phá môn Sinh học một cách nghiêm túc.

Năm ngoái, khi còn là học sinh lớp 11, Trang được chọn vào đội tuyển Sinh học của trường dự thi học sinh giỏi quốc gia và giành giải nhất ngay lần đầu tham dự. Trở lại ở mùa thi năm nay, có thêm một năm ôn tập và trải nghiệm, Trang không quá áp lực mà tập trung làm bài với tinh thần bình tĩnh, tự tin.

Đề thi môn Sinh năm nay có 24 câu, thi trong hai ngày, mỗi ngày 12 câu. Trang đánh giá đề thi học sinh giỏi quốc gia luôn có độ khó cao và nhiều điểm mới so với năm ngoái. Nữ sinh ấn tượng nhất với câu hỏi về chủ đề hệ nội tiết.

"Đây là một câu hỏi hay vì nó không chỉ kiểm tra kiến thức mà cả tư duy qua kỹ năng phân tích hình ảnh và sơ đồ. Em đã tập trung phân tích bảng số liệu và sơ đồ mà đề bài cung cấp để giải quyết câu hỏi này", nữ sinh kể.

Trong suốt quá trình ôn luyện học sinh giỏi, Trang tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài và ghi chép lại những ý chính trên lớp. Khi về nhà, nữ sinh đánh máy lại toàn bộ nội dung để hệ thống kiến thức và ghi nhớ tốt hơn.

Những phần chưa thực sự hiểu rõ, em chủ động hỏi anh chị đi trước. Ngoài ra, Trang thường xuyên tham khảo tài liệu từ thầy cô, sách Campbell Biology và bộ tài liệu chuyên Sinh học THPT để mở rộng và đào sâu kiến thức.

Nữ sinh nhìn nhận khó khăn lớn nhất mà em gặp phải là kiến thức môn Sinh rất rộng, có tới 7 phân môn và rất khó, vừa phải học thuộc nhiều, vừa phải tư duy logic.

Khi áp lực quá, em thường chơi piano để não được thư giãn. Cùng với đó, nữ sắp xếp thời gian học tập và ngủ nghỉ hợp lý để cơ thể không bị quá tải, duy trì được sự tập trung và tiếp thu bài hiệu quả.

"Em may mắn khi có sự đồng hành, hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, anh chị tiền bối và các bạn cùng đội tuyển", Trang nói.

Thùy Trang cùng cô Nguyễn Vĩnh Hà. Ảnh: NVCC.

Dự định theo đuổi ngành Y

Không chỉ đạt kết quả xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi, năm lớp 10, Trang còn thành viên của nhóm nghiên cứu tham dự kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Los Angeles (Mỹ).

Đề tài của nhóm là "Nghiên cứu xây dựng hệ thống khám chữa bệnh từ xa sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện sớm và điều trị bệnh đái tháo đường”.

Trang nhìn nhận quá trình thực hiện đề tài và dự thi quốc tế đã giúp em rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như nghiên cứu khoa học, viết báo cáo, tư duy phản biện, thuyết trình và trả lời câu hỏi của các giáo sư quốc tế bằng tiếng Anh.

Những trải nghiệm này giúp em tự tin hơn trong học tập và thuận lợi hơn khi tiếp cận, khai thác các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, đề tài liên quan đến bệnh đái tháo đường nên em có cơ hội tìm hiểu kỹ về sinh lý người. Việc này đã hỗ trợ em trong quá trình ôn luyện phân môn Sinh lý động vật trong môn Sinh học.

Là giáo viên chủ nhiệm của Thùy Trang, cũng là giáo viên dạy đội tuyển Sinh học, chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô Nguyễn Vĩnh Hà cho biết học trò sớm bộc lộ niềm đam mê với môn Sinh học ngay từ khi bước vào lớp 10. Em xác định rõ mục tiêu thi vào đại học Y nên luôn có ý thức học tập nghiêm túc, bền bỉ, đặc biệt với môn Sinh.

"Trang sở hữu năng lực học tập nổi trội, tư duy logic mạch lạc và khả năng tiếp thu nhanh", cô Hà nói.

Với nền tảng tiếng Anh vững vàng, Trang chủ động tìm đọc và khai thác nhiều tài liệu Sinh học bằng tiếng Anh, đặc biệt là các đề IBO qua các năm, cùng những tài liệu chuyên môn do thầy cô hướng dẫn.

"Chính sự say mê, chủ động và tinh thần học tập nghiêm túc ấy đã mang lại cho Trang những kết quả rất xuất sắc", cô giáo chia sẻ.

Dù vậy, Trang nhìn nhận đây mới chỉ là bước khởi đầu của chặng đường học tập. Mục tiêu tiếp theo của em là tiếp tục ôn luyện cho vòng thi chọn đội tuyển tham gia Olympic Sinh học quốc tế 2026. Xa hơn nữa, Trang dự định học ngành Y ở bậc đại học để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của mình.

