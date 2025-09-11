Cấm pin sạc dự phòng lithium trên tất cả chuyến bay của Vietnam Airlines

Quyết định cấm sử dụng pin dự phòng lithium được Vietnam Airlines Group đưa ra nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách và phi hành đoàn. Cụ thể, theo quy định mới, hành khách mang theo pin sạc dự phòng lithium trong hành lý xách tay cần phải khai báo tại quầy thủ tục. Pin phải được đặt ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho việc kiểm tra và phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Người dùng không được sử dụng pin dự phòng lithium trên các chuyến bay VAG.

Để ứng phó với các sự cố có thể xảy ra liên quan đến pin lithium, Vietnam Airlines đã trang bị các thiết bị chuyên dụng như găng tay cách nhiệt và túi chống cháy. Tất cả các thiết bị này đều được cung cấp bởi các nhà sản xuất hàng đầu thế giới và đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt. Đội ngũ phi hành đoàn cũng đã được đào tạo kỹ lưỡng để xử lý nhanh chóng và hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp.

Vietnam Airlines đã phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) thuộc Bộ Công an để tăng cường công tác soi chiếu tại các cảng hàng không lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Mục tiêu là nâng cao khả năng nhận diện và ngăn chặn nguy cơ ngay từ mặt đất, giảm thiểu rủi ro trong quá trình bay.

Thường được sử dụng trong các thiết bị điện tử cá nhân, pin lithium có nguy cơ cháy nổ cao khi bị hư hỏng hoặc quá nhiệt. Do đó, theo tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế, loại pin này không được phép để trong hành lý ký gửi. Gần đây, nhiều hãng hàng không quốc tế đã ghi nhận sự cố cháy và phát khói trong khoang hành khách liên quan đến pin lithium, dẫn đến việc phải hạ cánh khẩn cấp.

Găng tay cách nhiệt và túi chống cháy được trang bị trên các chuyến bay VAG.

Không chỉ trong lĩnh vực hàng không, ngành công nghệ cũng đã phát đi cảnh báo. Vào ngày 1/9/2025, một tập đoàn công nghệ lớn đã phải thu hồi toàn cầu một mẫu pin dự phòng 20.000 mAh do nguy cơ quá nhiệt có thể dẫn đến cháy nổ.

Trước tình hình siết chặt quản lý trên toàn cầu, nhiều hãng hàng không lớn như China Airlines, Korean Air, Hong Kong Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific và Emirates cũng đã áp dụng lệnh cấm sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên khoang máy bay trong năm nay.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, thường xuyên đánh giá rủi ro và cập nhật các biện pháp kiểm soát pin lithium theo khuyến nghị của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) và các cơ quan quản lý hàng không trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và các chuyến bay.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn