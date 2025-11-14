Bộ y tế thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Ngày 13/11, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã thông báo thu hồi 45 loại mỹ phẩm gồm dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner, kem đánh răng... của hai công ty Phát Anh Minh và Quốc tế Đại Cát Á.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 23 sản phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh - Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Cụ thể bao gồm các sản phẩm: Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner, Gemlites Sandy Opal Sandy Blonde Colorditioner, BondFix Conditioner, Gemlites Flawless Diamond Colorditioner, Viral Rose Gold Colorditioner, Viral Coral Colorditioner, Viral Hot Pink Colorwash, Viral Purple Colorditioner, Viral Red Colorwash, Viral Purple for Brunettes Colorditioner, Viral Red for Brunettes Colorditioner, Viral Purple for Brunettes Colorwash, Gemlites Citrine Colorwash, Gemlites Cognac Quartz Colorwash, Viral Red for Brunettes Colorwash, Viral Turquoise Colorditioner, Gemlites Brown Diamond Colorwash, Viral Yellow Colorwash, Gemlites Ruby Red Colorwash, Gemlites Flawless Diamond Colorwash, Medicinal Medicinal Salt, Lion Kids'Toothpaste Strawberry, Lion Kids'Toothpaste Melon.

Danh sách 23 sản phẩm bị thu hồi do Công ty TNHH Phát Anh Minh - Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Doanh nghiệp này có địa chỉ kê khai trên hồ sơ công bố: Số 13D, Khu tập thể Bộ Tư lệnh thông tin, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Mã số doanh nghiệp: 0106208110).

Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 22 sản phẩm của Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á - Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: 43D/44 Hồ Văn Huê, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp: 0306410324), cụ thể như sau:

Danh sách 22 sản phẩm bị thu hồi do Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á - Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

Cả 2 công ty này đều Kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Hai công ty có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 45 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy sản phẩm. Báo cáo thu hồi cần gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11/2025.

Thời gian gần đây, Bộ Y tế liên tục phát hiện, đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm giả, kém chất lượng, không đạt yêu cầu. Các chuyên gia đánh giá sản phẩm không đạt chất lượng có nguy cơ gây kích ứng da, nhiễm khuẩn hoặc ảnh hưởng sức khỏe người dùng.

Tác giả: Theo Cục quản lý Dược

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn