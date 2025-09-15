Thu giữ hơn 350 kg ma túy ở Quảng Trị

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Quyết thắng năm 2025.

Đây là con số được BĐBP tỉnh Quảng Trị thông tin tại hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Quyết thắng năm 2025 tổ chức chiều 15-9.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, trong năm 2025, BĐBP tỉnh này đã xử lý hơn 850 vụ việc với trên 850 đối tượng, thu giữ khối lượng lớn ma túy và nhiều tang vật cấm khác. Năm 2025, lực lượng BĐBP Quảng Trị đã đấu tranh, xử lý hơn 850 vụ việc với trên 850 đối tượng; thu giữ 133.000 viên ma túy tổng hợp, 235 kg ma túy đá, 83 kg ketamin, 19 kg heroin, 39 kg cần sa khô... ước tính trên 350kg ma túy.

Điển hình là tháng 8 vừa rồi tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, BĐBP Quảng Trị chủ trì phối hợp với các lực lượng triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn từ Lào vào Việt Nam. Bắt giữ 2 nghi phạm cùng 295,5 kg ma túy các loại, 2 ô tô và nhiều tang vật liên quan.

Nghi phạm ở Đà Nẵng bị bắt quả tang cùng gần 300kg ma túy, trong chuyên án do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp triệt phá vào tháng 8-2025.

Ngoài bắt giữ nhiều vụ ma túy, BĐPB Quảng Trị còn phát hiện, thu giữ gần 1,5 tấn pháo nổ, hàng trăm kg thuốc nổ cùng nhiều súng quân dụng và vũ khí tự chế. Các đơn vị đã khởi tố hơn 70 vụ án hình sự với 80 bị can, xử lý hành chính hàng trăm vụ, nộp ngân sách hơn 3,9 tỉ đồng.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, BĐBP tỉnh Quảng Trị huy động hàng ngàn ngày công giúp dân, vận động nguồn lực hơn 12,7 tỉ đồng để xây dựng 450 căn nhà cho đồng bào biên giới, thông qua các chương trình "Mái ấm biên cương", "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản", "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"...

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao động