'Nam thần thủ môn' cao 1,83 m của U22 Việt Nam

Ngoài sân cỏ, nam thủ thành khá kín tiếng về đời tư. Trên các fanpage về bóng đá, hình ảnh của anh chàng được chia sẻ và nhận về nhiều lời tán dương. Văn Bình được ví là "nam thần" thế hệ mới trong lứa cầu thủ của mình. Trên trang cá nhân, anh chủ yếu chia sẻ những hình ảnh về giải đấu và tập luyện, có rất ít khoảnh khắc về cuộc sống thường ngày.