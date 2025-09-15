Nghệ An: Bắt nhóm đối tượng có nhiều hành vi phạm tội liên quan tới m.a t.úy, thu giữ hàng chục d.ao, ki.ếm

Các đối tượng bị Công an xã Quỳ Châu bắt giữ cùng tang vật

Thời gian gần đây qua công tác nắm tình hình, Công an xã Quỳ Châu phát hiện một số đối tượng trên địa bàn cấu kết với các đối tượng ngoài tỉnh có hành vi phạm tội liên quan tới ma túy. Vào cuộc xác minh, Công an xã Quỳ Châu xác định 02 đối tượng cầm đầu, tụ tập cùng các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là Lữ Văn Trung (sinh năm 1976) và Lang Văn Vị (sinh 1978), cùng trú xã Quỳ Châu. Đây là những đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy, nên nhóm đối tượng này càng manh động, liều lĩnh và xem thường pháp luật. Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan Công an, quá trình tổ chức sử dụng ma tuý, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và luôn cất giữ nhiều hung khí nguy hiểm nhằm chống trả lực lượng chức năng. Hoạt động của các đối tượng gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong Nhân dân, trước tình hình đó, Công an xã Quỳ Châu xây dựng phương án nhằm đấu tranh, triệt xóa ổ, nhóm đối tượng trên.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày 12/9/2025, xác định nhóm trên đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Hoàng Văn Trung (sinh năm 1981), bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an xã Quỳ Châu đã chia làm nhiều tổ công tác bất ngờ đột kích, bắt giữ 05 đối tượng về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài 03 đối tượng bị bắt giữ trên, Cơ quan Công an còn bắt giữ thêm 2 đối tượng khác là Vi Văn Đàn (sinh năm 1976), trú xã Quỳ Châu và Tô Văn Long (sinh năm 2002), trú xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu và tạm giữ 1,56g heroin, 01 ôtô, 03 mô ô; 40 triệu đồng tiền mặt, 04 điện thoại di động cùng các vật chứng khác liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét nhanh nhà các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 16 dao, kiếm, mác các loại.

Việc Công an xã Quỳ Châu triệt xóa ổ nhóm có nhiều hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới ma túy trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được cấp ủy chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận đánh giá cao, đồng thời thể hiện sự tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh và tinh thần chủ động, mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng của lượng lượng Công an cơ sở.

Hiện, Công an xã Quỳ Châu đang củng cố tài liệu, chứng cứ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu - Long Châu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn