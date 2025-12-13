Từ Nghệ An đến Huế có mưa vừa mưa to, Tây Bắc Bộ rét đậm, rét hại

Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Chiều tối và đêm 13/12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 30mm.

Đêm 13/12 và ngày 14/12, khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 14/12, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng dự báo, đêm 13 và ngày 14/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 14 và ngày 15/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3- 5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước như sau: Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C. Đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơ; gió Đông Bắc cấp 3-4; trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C. Đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam có nơi 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 21-23 độ C. Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, ngày có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tác giả: Ngọc Trần

Nguồn tin: Báo Tin tức