Hằng Bingboong không liên lạc với JustaTee suốt 10 năm

Hằng Bingboong trở lại đường đua âm nhạc với EP Kèo thơm sau nhiều năm vắng bóng. Nữ ca sĩ chia sẻ quãng thời gian vừa qua, cô tập trung cho gia đình và con trai.

Trong sản phẩm mới, Hằng Bingboong hợp tác với nhiều producer, nhạc sĩ, trong đó có JustaTee. Hằng Bingboong chia sẻ cả hai không liên lạc khoảng 10 năm. Khi nhận demo Kèo thơm, cô lập tức nhớ đến JustaTee nhưng ngại ngần, không dám liên hệ vì sợ đồng nghiệp bận.

Hằng BingBoong xúc động trong ngày tái xuất. Ảnh: NVCC.

"Đạt G thuyết phục tôi 'chị cứ gọi đi' vì lâu rồi hai chị em không gặp nhau. Câu đầu tiên mà JustaTee nói ngay sau khi nghe điện thoại khiến tôi suýt khóc sau 10 năm là 'Chị à'. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình có đang đánh mất hay bỏ rơi điều gì không. Tôi xúc động và hỏi lại rằng 'em vẫn lưu số chị à?'. Hai chị em sau đó có cuộc gặp gỡ, chia sẻ nhiều và thật lâu. Tất cả chỉ nói về âm nhạc", Hằng Bingboong nhớ lại.

Trong lần tái xuất, Hằng BingBoong cho biết không đặt nặng kỳ vọng. Trước câu hỏi về khả năng tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Chị đẹp đạp gió hoặc Em xinh "say hi" các mùa tiếp theo, ca sĩ chia sẻ: "Mỗi người đều có duyên và màu sắc riêng. Với tôi, cái duyên quan trọng. Những gì đến với mình một cách tích cực, tôi đều đón nhận và hạnh phúc với điều đó. Nếu được mời, tôi vui vẻ nhận lời", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hằng Bingboong, sinh năm 1989, được khán giả biết đến qua ca khúc nổi tiếng một thời Thu cuối - kết hợp cùng Yanbi, Mr.T. Cô cũng tham gia nhiều chương trình như The Remix, Sao Mai điểm hẹn, Vietnam Idol. Song 4 năm qua, nữ ca sĩ gần như "ở ẩn". Cô chủ yếu góp mặt tại một số sự kiện giải trí, sân khấu âm nhạc hay khoe khoảnh khắc chăm sóc con trai, quây quần bên gia đình.

Vào năm 2020, nữ ca sĩ công bố thông tin mang thai với Jeremy, người Pháp gốc Việt. Nữ ca sĩ từng đưa con trai sang Pháp định cư cùng Jeremy. Song trong quá trình sống chung, cả hai có những khác biệt trong quan điểm sống nên chọn cách rời xa.

Đến năm ngoái, Hằng Bingboong cho biết cô và bạn trai người Pháp đã đường ai nấy đi được hơn một năm. Cô hiện tập trung cho âm nhạc và chăm sóc con trai - bé Jin. Theo Hằng Bingboong, người thân trong gia đình cũng hỗ trợ trong việc nuôi dạy Jin, để cô có thời gian đi hát.

Tác giả: An Anh

Nguồn tin: znews.vn