Bắt giữ đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp

Hồi 8h15 phút ngày 14/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Xa Dung C, xã Xa Dung (Điện Biên), tổ công tác Kế hoạch 1266 Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA06) cùng Công an xã Na Son đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Sùng A Súa (SN 1999, trú tại bản Tìa Ghếnh, xã Xa Dung, Điện Biên) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ.

Đối tượng tượng Sùng A Súa cùng tang vật bị bắt giữ.

Khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải màu xanh đối tượng cầm theo có cất giấu 4 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật liên quan gồm: 2 điện thoại di động và 1 xe máy sử dụng để liên lạc, vận chuyển ma túy.

Hiện đối tượng và toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ bắt giữ một lần nữa cho thấy hiệu quả từ Kế hoạch 1266 của Công an tỉnh Điện Biên trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy. Đây cũng là minh chứng rõ nét về tinh thần quyết tâm, sự chủ động, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, góp phần ngăn chặn từ xa nguồn ma túy thẩm lậu qua địa bàn Điện Biên – một trong những tuyến nóng về tội phạm ma túy ở khu vực Tây Bắc.

Tác giả: Vũ Lợi

Nguồn tin: vov.vn