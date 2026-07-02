Thót tim 2 mẹ con bị gió cuốn, treo lơ lửng trên ngọn dừa khi chơi dù bay

Hai mẹ con du khách đã trải qua phen thót tim khi tham gia trò chơi dù bay (parasailing) tại bãi biển Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Trong lúc chuẩn bị hạ cánh, một cơn gió quẩn bất ngờ đổi hướng chiếc dù, khiến cả hai bị cuốn vào ngọn dừa ven bờ và mắc kẹt lơ lửng trên cao.

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2 mẹ con treo lơ lửng trên cây dừa sau sự cố dù bay ở Hạ Long. Video: Znews.vn

Theo đại diện đơn vị quản lý dịch vụ dù bay tại bãi biển Bãi Cháy, sự việc xảy ra vào ngày 29/6 nhưng đến chiều 1/7 mới được xác nhận. Khi chiếc dù đang được hạ xuống theo đúng quy trình, luồng gió xoáy xuất hiện bất ngờ làm thay đổi hướng di chuyển, kéo hai mẹ con va vào một cây dừa sát bãi biển.

Hình ảnh ghi lại hiện trường cho thấy hai du khách bám vào thân cây trong khi hệ thống dây dù vẫn mắc trên ngọn dừa. Sự cố khiến nhiều người có mặt trên bãi biển không khỏi lo lắng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ tại bãi biển đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án đưa hai mẹ con xuống đất an toàn chỉ sau vài phút. Theo đơn vị quản lý, quá trình cứu hộ diễn ra thuận lợi và không ghi nhận bất kỳ thương tích nào đối với hai du khách.

Đại diện đơn vị khai thác dịch vụ cho biết, đây là tình huống rất hiếm gặp trong gần 20 năm vận hành hoạt động dù bay tại Bãi Cháy. Theo người này, sau khi được giải cứu, vị khách vẫn giữ được bình tĩnh và không rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Đơn vị cũng khẳng định sự cố xảy ra do yếu tố thời tiết bất thường, cụ thể là gió quẩn xuất hiện đúng thời điểm hạ cánh. Đây là yếu tố khó dự báo, dù toàn bộ quy trình vận hành trước đó vẫn được thực hiện theo đúng quy định an toàn.

Dù bay (parasailing) là loại hình thể thao giải trí phổ biến tại nhiều bãi biển du lịch. Người chơi được gắn vào một chiếc dù chuyên dụng, sau đó được canô cao tốc kéo để bay lên không trung ở độ cao hàng chục mét, ngắm toàn cảnh từ trên cao.

Tuy nhiên, hoạt động này phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, đặc biệt là tốc độ và hướng gió. Vì vậy, các đơn vị khai thác thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và sẽ tạm dừng dịch vụ khi xuất hiện mưa dông, gió mạnh hoặc các điều kiện không bảo đảm an toàn cho người tham gia.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn