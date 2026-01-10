Cô gái bị chủ shop 'bóc phốt' mua áo dài mặc chụp ảnh rồi hoàn hàng

Chiếc áo dài chị D.D. mặc trong ảnh được cho là mua tại shop của chị Hương. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Quỳnh Hương (người bán hàng online, sống ở Hà Nội) cho biết khách hàng M.H.D. đã đặt mua một bộ áo dài có giá 600.000 đồng trên nền tảng TikTok Shop và xác nhận nhận hàng vào ngày 1/1. Đến ngày 4/1, người này gửi yêu cầu hoàn trả hàng với lý do sản phẩm “không khớp mô tả, màu sắc không giống, đường may không đẹp lắm”.

Tuy nhiên, người bán cho biết sau đó đã phát hiện trên trang cá nhân của khách hàng xuất hiện nhiều hình ảnh mặc chính mẫu áo dài nói trên, tạo dáng và chụp ảnh đăng tải công khai.

Khi người bán liên hệ để hỏi rõ, khách hàng chủ động gọi điện giải thích rằng bộ áo dài trong ảnh là đồ thuê từ trước, không phải sản phẩm của shop, đồng thời đe dọa sẽ báo cáo tài khoản TikTok của người bán. Khi được chị Hương yêu cầu cung cấp bằng chứng, M.H.D. không đưa ra được xác nhận cụ thể.

Sau cuộc trao đổi với chị Hương, vị khách này đã xóa hình ảnh chụp với bộ áo dài, đồng thời hủy yêu cầu hoàn hàng. Phía người bán cho biết đã bỏ qua sự việc. Tuy nhiên, đến ngày 6/1, khách hàng này tiếp tục gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm với lý do mới là “không còn nhu cầu” và đã gửi hàng về cho shop.

Trước hành động của khách hàng, vì quá bức xúc, chị Quỳnh Hương đã đăng tải bài “bóc phốt” lên mạng xã hội. Khi bài viết lan truyền, M.H.D. chủ động liên hệ lại với người bán hàng.

“Bạn ấy liên hệ đòi trả tiền nhưng không nhận lỗi sai, hơn nữa còn đe dọa báo công an vì mình đăng hình ảnh bạn lấy lên mạng xã hội. Hiện tại, bạn ấy vẫn chưa đưa ra được lý do chính đáng nên mình không muốn nhận lại tiền”, chị Hương chia sẻ.

Sự việc khiến người bán cảm thấy "bất lực", cho rằng đây là hành vi lợi dụng chính sách đổi trả để “mặc chùa”, gây thiệt hại cho người kinh doanh nhỏ lẻ.

“Trong quá trình bán hàng, tôi đã gặp nhiều bạn trẻ mặc rồi hoàn hàng như vậy rồi. Tôi chỉ hy vọng các bạn sẽ bỏ thói xấu này đi, không thì rất khổ cho người bán hàng”, chị Hương bày tỏ.

Về chính sách trả hàng và hoàn tiền, trên nền tảng TikTok, mục “yêu cầu trả hàng và hoàn tiền của khách hàng” quy định khách hàng có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 15 ngày kể từ ngày trạng thái đơn hàng được cập nhật là "Đã giao hàng".

Nếu người bán từ chối yêu cầu trả hàng/hoàn tiền, khách hàng có thể gửi yêu cầu lần thứ hai trong vòng 48 giờ kể từ khi người bán từ chối, nếu không, yêu cầu trả hàng/hoàn tiền sẽ bị nền tảng đóng lại.

Sau khi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền được chấp thuận, khách hàng phải tải lên các thông tin vận chuyển cần thiết để trả lại sản phẩm trong vòng 10 ngày, nếu không, yêu cầu trả hàng/hoàn tiền sẽ bị nền tảng đóng lại.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: znews.vn