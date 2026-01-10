Thời gian:
Bên trong cơ ngơi 50.000m2 của Vân Trang lung linh đón Tết

Chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, cơ ngơi 50.000m2 của Vân Trang ở Đồng Tháp rực rỡ với gam màu đỏ, vàng chủ đạo.

Sau thời gian bận rộn với lịch trình nghệ thuật, diễn viên Vân Trang dành thời gian trở về cơ ngơi rộng 50.000m2 tại Đồng Tháp (trước kia là Tiền Giang). Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên tự tay chăm chút từng gốc cây, kẽ lá để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: FBNV

Dù sở hữu villa hoành tráng nhưng Vân Trang không mua sắm lãng phí mà chủ yếu tận dụng các món đồ của mùa cũ và biến tấu theo những cách mới lạ. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên còn tự tay làm các món đồ treo theo xu hướng, biến nguyên liệu bình dị trở nên sang trọng. Ảnh: FBNV

Vân Trang treo đèn lồng rực rỡ, căn chỉnh dải lụa đỏ. Ảnh: FBNV

Từng món đồ trang trí cũ đều được nữ diễn viên thổi hồn mới. Ảnh: FBNV

Cơ ngơi của Vân Trang gây ấn tượng với phong cách farmstay, sử dụng chất liệu gỗ, tre, nứa chủ đạo, tạo cảm giác như những ngôi nhà xưa ở Nam Bộ. Ảnh: FBNV

Đèn vàng, đỏ đan xen cùng biểu tượng khung trăng tạo khung cảnh lãng mạn. Ảnh: FBNV

Cổng vào cũng được trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: FBNV

Dọc lối vào cổng được chăng dây lấp lánh, huyền ảo. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

  Từ khóa: lung linh đón Tết ,cơ ngơi 50.000m2 ,bên trong ,Vân Trang

