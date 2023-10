Thông tin thêm vụ Công an viên hi sinh khi làm nhiệm vụ

Khoảng 19h33' ngày 10/10, nhận được tin báo có đối tượng Nguyễn Đình Trí (SN1970), trú tại xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến có hành vi gây gổ, chém người, đồng chí Hoàng Thế Thắng, công an viên bán chuyên trách xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp ngăn chặn vụ việc đồng thời điện báo lực lượng Công an xã Hùng Tiến triển khai lực lượng xuống hiện trường để giải quyết.

Tại hiện trường, nhận thấy đối tượng Trí đã uống rượu và có hành vi tấn công một người hàng xóm, đồng thời đe dọa những người xung quanh. Vì vậy, đồng chí Thắng đã tiếp cận vận động thuyết phục, đồng thời tìm cách ngăn chặn hành vi của đối tượng. Tuy nhiên lợi dụng đêm tối, đối tượng Nguyễn Đình Trí đã bất ngờ dùng dao đâm vào ngực trái đồng chí Thắng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi gia đình Công an viên hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Khi tổ công tác Công an xã Hùng Tiến có mặt tại hiện trường thì đồng chí Hoàng Thế Thắng đã ngã gục cách hiện trường ban đầu không xa, còn đối tượng Nguyễn Đình Trí khóa chặt cửa ở trong nhà.

Công an xã Hùng Tiến đã khẩn trương phối hợp cùng người dân đưa đồng chí Hoàng Thế Thắng đi cấp cứu, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn về vụ việc.

Công an huyện Nam Đàn đã điều động cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Đến 20h30' cùng ngày đã khống chế thành công đối tượng.

Riêng Công an viên Hoàng Thế Thắng đã không qua khỏi.

Sáng nay (11/10), đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh đã đến thăm viếng và động viên gia đình đồng chí Hoàng Thế Thắng.

