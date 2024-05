Nghệ An: Ám ảnh dàn xe "hung thần" chở đất "băm nát" quốc lộ 1A

Đại diện lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực khai thác mỏ. Tuy nhiên, nguyên nhân bụi bặm trên quốc lộ 1A là do đơn vị quản lý đường bộ không cho phép các chủ mỏ tưới nước vì sợ hư hỏng mặt đường bê tông nhựa. Còn vấn đề xe chở đất có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở có dấu hiệu quá tải trọng, che phủ bạt sơ sài...chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra, nếu vi phạm sẽ xử lý kịp thời, đúng quy định.