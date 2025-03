Thông cáo báo chí tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Nghệ An tháng 02/2025

1. Kết quả đạt được

1.1.Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản:tính đến ngày 20/02/2025, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân ước đạt 124.938,45ha, tăng 1,28% so với cùng kỳ năm 2024. Các địa phương, đơn vị tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ.

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 13,85%; một số sản phẩm có mức tăng khá so với cùng kỳ như: sữa chua, bia đóng lon, thức ăn gia súc,…

- Về dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụước đạt 14.064,79 tỷ đồng, tăng 21,49%. Lượng khách du lịch trong tháng 02 ước đạt 800.000lượt, doanh thu du lịch ước đạt 949 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước 02 tháng ước thực hiện 4.814 tỷ đồng, đạt 27,2% dự toán. Chi ngân sách địa phương 02 tháng ước thực hiện 8.714 tỷ đồng, đạt 20,8% dự toán.

-Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: tính đến ngày 28/02/2025, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 208,1 tỷ đồng; trong đó đã cấp mới cho 02 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 162,7 tỷ đồng.

1.2.Lĩnh vực văn hóa-xã hội:

- Tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025); tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2025.Chỉ đạo tổ chức tốt các lễ hội đầu Xuân trên địa bàn tỉnh.Tổ chức thành công Chương trình Gặp mặt Kiều bào Xuân Ất Tỵ 2025.

- Tập trung chỉ đạo công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; công tác an toàn thực phẩm,… Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2, năm học 2024-2025.

- Chăm lo công tác an sinh xã hội,tiếp tục kiểm tra việc triển khai Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-20250.

1.3. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số:

- Chỉ đạo các cấp, các ngành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 04/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ.Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp 27 HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25/02/2025 thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng CHính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, công bố Nghị quyết HĐND tỉnh thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ (ngày 03/3/2025).

- Các cấp, các ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2025. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số.

1.4. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an toàn.Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025 an toàn, bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu chất lượng.Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 3/2025

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục bám sát nội dung Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh; khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết/văn bản chỉ đạo cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP tỉnh Nghệ An năm 2025 đạt 10,5%; góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước (8% trở lên), tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

- Tập trungchỉ đạo việc thực hiện kế hoạch năm 2025 theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 18/01/2025 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực. Tăng cường và phát huy hiệu quả hoạt động của 05 Tổ công tác thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực đã được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 21/01/2025; tổ chức đánh giá kết quả quý I/2025 so với kịch bản tăng trưởng đã đề ra; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của quý II năm 2025 để tập trung chỉ đạo. Chủ động làm việc với các địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng quyết liệt, hiệu quả.Tăng cường hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ về hồ sơ thủ tục, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Tiếp tục rà soát, xử lý dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.Tiếp tục hỗ trợ thủ tục đầu tư Khu công nghiệp WHA2, Khu công nghiệp Thọ Lộc B, Khu công nghiệp Nghĩa Đàn; đôn đốc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các Khu công nghiệp: VSIP, WHA, Thọ Lộc, Hoàng Mai 1, 2... Tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai các dự án: Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không quốc tế Vinh, LNG Quỳnh Lập. Kiên quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

-Hoàn thành giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 trong Quý I/2025 theo đúng chỉ đạo tại Công điện số 16/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3344-CV/TU ngày 21/02/2025 của Tỉnh uỷ. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện khối lượng và giải ngân vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025. Rà soát, tổng hợp đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 sang năm 2025 nguồn ngân sách địa phương.

-Tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2025,chuẩn bị điều kiện khởi công và hoàn thành dự án tượng Bác Hồ ở Khu di tích Kim Liên - huyện Nam Đàn đảm bảo đúng tiến độ.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khẩn trương tham mưu ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động ổn định ngay, không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số, nhất là Đề án 06. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.Tiếp tục phối hợp hoàn thiện báo cáo chính trị và các văn kiện chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tạm dừng cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, thuê tài sản, tạm ứng vốn đầu tư các công trình, dự án và báo cáo tổng thể tình hình thực hiện, tổng dư nợ trên địa bàn các địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo.

UBND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo!

Nguồn tin: nghean.gov.vn