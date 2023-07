Thói quen xấu khiến bạn tăng cân mất kiểm soát

Nhiều người luôn thắc mắc vì sao bản thân ăn rất ít nhưng cân nặng không giảm, thậm chí có xu hướng tăng mất kiểm soát.

Dưới đây là 6 thói quen xấu khiến bạn khó có thể sở hữu vóc dáng lý tưởng.

Bỏ bữa

"Eat this not that" cho biết, một số người nghĩ rằng bỏ bữa có thể giúp giảm số cân thừa vì đang cắt giảm lượng calo trong cả bữa ăn. Tuy nhiên, bỏ bữa có thể gây tăng cân.

Bạn cảm thấy đói vào cuối ngày và ăn nhiều hơn do bạn đã bỏ một bữa ăn quan trọng.

Lười tập thể dục

Chế độ ăn uống chỉ chiếm 70% sự thành công của việc giảm cân. 30% còn lại đến từ tập luyện. Bạn cần vận động để tiêu hao calo, đốt cháy mỡ thừa và ngăn ngừa tích tụ mỡ.

Ngồi nhiều, lười vận động là thói quen nguy hiểm, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tăng nguy cơ béo phì do năng lượng nạp vào nhiều nhưng không tiêu thụ, tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, thoái hóa xương khớp... hay thậm chí tử vong.

Ăn đêm

Ăn quá nhiều vào buổi tối và không vận động sẽ khiến năng lượng dư thừa chuyển hóa thành mỡ và tích trữ trong cơ thể.

Ban đêm, nhịp sinh học của con người là do tính hưng phấn của dây thần kinh đối giao cảm được nâng cao. Thức ăn nạp vào cơ thể dễ bị tích trữ dưới dạng mỡ, lâu dài dễ dẫn đến béo phì.

Do đó, bạn nên kiểm soát lượng ăn vào bữa tối. Bạn không nên bổ sung bữa ăn trước khi đi ngủ 3 tiếng.

Không uống nước

Nước ngọt và đồ uống có đường khác không bao giờ là một lựa chọn đồ uống lý tưởng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải nhấm nháp nước không chỉ trong khi ăn mà còn trước khi cầm đũa lên.

Một nghiên cứu cho thấy uống nước nửa giờ trước khi ăn bữa chính như bữa tối giúp giảm cân.

Ăn trái cây

Trái cây được ăn trong mùa hè và được đóng gói với các vitamin, nhưng chúng cũng có lượng calo và đường cao nếu bạn không cẩn thận.

Chuối, mận, xoài là những loại trái cây có hàm lượng calo cao, 1 cốc xoài chứa 107 calo. Bạn nên hạn chế ăn trái cây, chọn trái cây ít calo hơn, như táo, dưa đỏ, hoặc quả mọng để kiềm chế sự thèm ăn mà không thừa tinh bột.

Vừa ăn vừa lướt điện thoại

Thói quen vừa ăn vừa lướt điện thoại là thói quen rất nhiều người mắc phải trong cuộc sống hiện đại. Việc bị cuốn vào mạng xã hội, những tin tức hay email công việc có thể khiến chúng ta ăn nhiều hơn những gì cơ thể cần.

Thói quen này kéo dài lâu ngày không những không thể giúp bạn giảm cân mà trái lại còn có thể khiến bạn tăng cân không kiểm soát.

Tác giả: Thanh Mẫn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn