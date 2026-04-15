Thói quen 'ăn mòn' vàng trắng

Vàng trắng được ưa chuộng nhờ bề mặt sáng bóng và sắc trắng hiện đại, nhưng vẻ ngoài này không hoàn toàn bền vững nếu sử dụng sai cách. Ít người nhận ra rằng các sản phẩm quen thuộc như nước hoa hay kem dưỡng có thể khiến trang sức nhanh chóng xuống màu, dù vẫn được bảo quản cẩn thận.

Thủ phạm làm lớp phủ mòn dần

Bản chất của vàng trắng không hoàn toàn có màu trắng. Hợp kim này thường pha thêm bạc, palladium hoặc nickel để làm sáng màu, sau đó được phủ một lớp rhodium bên ngoài nhằm tạo hiệu ứng trắng bóng và tăng độ phản chiếu. Nói cách khác, màu sắc mà người dùng nhìn thấy chủ yếu đến từ lớp phủ này, không phải từ lõi kim loại.

Vấn đề nằm ở chỗ rhodium là lớp phủ mỏng, có thể bị mài mòn theo thời gian và đặc biệt nhạy cảm với hóa chất. Các sản phẩm như nước hoa, kem dưỡng, kem chống nắng hay serum đều chứa cồn, axit nhẹ và nhiều hoạt chất có khả năng phản ứng với kim loại.

Khi tiếp xúc trực tiếp, các chất này không làm “ăn mòn” ngay lập tức nhưng sẽ phá vỡ dần liên kết bề mặt, khiến lớp rhodium bảo vệ suy yếu và mỏng đi.

Quá trình này diễn ra âm thầm nhưng liên tục. Nếu mỗi ngày đều xịt nước hoa lên cổ tay hoặc đeo nhẫn khi thoa kem dưỡng, vàng trắng gần như luôn ở trong trạng thái tiếp xúc với hóa chất. Chỉ sau khoảng vài tháng, lớp phủ có thể bị bào mòn đáng kể, khiến màu sắc thay đổi rõ rệt từ trắng sáng sang ngả vàng hoặc xám.

Việc tháo trang sức trước khi skincare không chỉ giúp bảo vệ lớp phủ mà còn tránh tích tụ cặn mỹ phẩm ở các khe nhỏ. Ảnh minh họa: Mart Production/Pexels.

Điều dễ gây hiểu nhầm là trang sức vẫn giữ nguyên hình dạng, không trầy xước nên người dùng cho rằng chất lượng bị giảm. Thực tế, phần lõi vàng vẫn ổn định, chỉ có lớp rhodium bên ngoài bị ảnh hưởng bởi thói quen sử dụng.

Tháo trang sức trước khi skincare

Cách sử dụng trang sức trong sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ xuống màu. Việc đeo nhẫn, vòng hoặc dây chuyền trong lúc skincare khiến sản phẩm chăm sóc da bám trực tiếp lên bề mặt kim loại.

Các lớp kem dưỡng, đặc biệt là loại nhiều dầu hoặc chứa hoạt chất mạnh, có thể lưu lại trên trang sức và tiếp tục tác động trong thời gian dài.

Nước hoa là yếu tố tác động nhanh hơn do chứa cồn và các hợp chất dễ bay hơi. Khi xịt trực tiếp lên vùng da có đeo trang sức, dung dịch sẽ bám lên bề mặt và bắt đầu quá trình làm suy yếu lớp rhodium ngay sau đó. Thói quen này lặp lại mỗi ngày khiến tốc độ mài mòn tăng lên đáng kể.

Để hạn chế tình trạng này, nguyên tắc cơ bản là đeo trang sức sau cùng, khi đã hoàn tất các bước chăm sóc da và trang điểm. Cần chờ sản phẩm trên da khô hoàn toàn để giảm tối đa lượng hóa chất tiếp xúc với kim loại. Việc tháo trang sức trước khi skincare không chỉ giúp bảo vệ lớp phủ mà còn tránh tích tụ cặn mỹ phẩm ở các khe nhỏ.

Bên cạnh đó, lau nhẹ trang sức bằng khăn mềm sau khi sử dụng giúp loại bỏ lớp dầu và hóa chất còn sót lại, giảm nguy cơ tích tụ lâu dài. Với những món đeo thường xuyên, việc xi lại rhodium định kỳ là cần thiết để duy trì màu sắc ban đầu, bởi lớp phủ này vốn không mang tính vĩnh viễn.

Vàng trắng không xuống cấp theo nghĩa mất chất lượng, nhưng lại phản ánh rõ cách người dùng chăm sóc. Một thói quen nhỏ như tháo trang sức trước khi makeup có thể kéo dài đáng kể thời gian giữ màu, thay vì phải xử lý lại chỉ sau vài tháng sử dụng.

Tác giả: Thư Vũ

