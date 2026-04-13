Thói quen sạc pin từ thời điện thoại Nokia đã hết thời với smartphone

Trước đây, người dùng thường được khuyên sạc pin đầy và xả cạn pin vài lần khi mới mua điện thoại mới. Đó là bởi vì chúng sử dụng pin nickel-cadmium (Ni-Cd) hoặc nickel–metal hydride (Ni-MH), vốn chịu ảnh hưởng của “hiệu ứng nhớ”.

Pin lithium-ion hoặc lithium-polymer trên smartphone hiện đại đã thay đổi thói quen sạc pin điện thoại mới

Với pin Ni-Cd hoặc Ni-MH, khi pin chỉ được xả một phần, chẳng hạn đến 50%, hệ thống có thể “ghi nhớ” mức này là dung lượng tối thiểu, từ đó làm giảm dung lượng thực tế theo thời gian. Hiện tượng này rõ rệt ở pin Ni-Cd, giảm ở Ni-MH nhưng gần như không còn trên pin lithium-ion.

Ngày nay, hầu hết smartphone đều dùng pin lithium-ion hoặc lithium-polymer. Loại pin này không gặp hiệu ứng nhớ, do đó không cần sạc đầy 100% hay xả cạn trong những lần sử dụng đầu tiên. Đây cũng là lý do pin lithium-ion trở nên phổ biến và mang lại thời lượng sử dụng tốt hơn cho thiết bị di động.

Khi quy tắc sạc pin điện thoại đã thay đổi

Bên cạnh đó, pin lithium-ion có mật độ năng lượng cao hơn, thường gấp đôi so với pin Ni-Cd, đồng thời nhẹ hơn và hỗ trợ sạc nhanh. Theo các nhà sản xuất, pin vẫn có thể duy trì khoảng 80% dung lượng sau vài năm sử dụng, phù hợp với nhu cầu di động lâu dài.

Dù vậy, pin vẫn được hưởng lợi từ thói quen sạc hợp lý khi một số tối ưu được tích hợp ở cấp độ phần mềm. Chẳng hạn, iPhone có tính năng “Sạc pin được tối ưu hóa”, cho phép tạm dừng sạc ở mức 80% và chỉ hoàn tất lên 100% trước thời điểm người dùng thức dậy. Cách làm này giúp hạn chế việc pin duy trì mức sạc tối đa trong thời gian dài, vốn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Người dùng cũng được khuyến nghị rút sạc khi pin đã đầy, sử dụng bộ sạc đạt chuẩn và tránh sạc trong điều kiện nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.

Với các thiết bị hiện đại, pin đã được hiệu chỉnh sẵn từ nhà máy và có thể sử dụng ngay khi mở hộp. Do đó, quy tắc sạc đầy pin ngay từ lần đầu không còn mang lại lợi ích đáng kể. Thay vào đó, duy trì thói quen sạc hợp lý là yếu tố quan trọng hơn để kéo dài tuổi thọ pin.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn