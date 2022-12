Thói quen ăn sáng làm chậm tốc độ lão hóa, giúp bạn trẻ lâu, khỏe mạnh

Từ lâu nhiều nghiên cứu đã chứng minh, ăn sáng đúng cách có liên hệ mật thiết đến việc cải thiện sức khỏe và ngoại hình. Ăn sáng giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung tốt hơn, duy trì mức cholesterol xấu (LDL) thấp hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch hay béo phì…

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên: Hãy ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như hoàng tử, ăn tối như người ăn xin. Chính vì vậy, nếu muốn bảo vệ sức khỏe cũng như làm chậm quá trình lão hóa, bạn nên ăn sáng theo 5 cách sau để cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, giúp đẩy lùi nếp nhăn hiệu quả.

Ăn sáng đầy đủ

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Vì vậy, duy trì thói quen ăn sáng đầy đủ là cách đơn giản nhất giúp bạn trì hoãn quá trình lão hóa.

Theo Sandra Arévalo, Giám đốc khoa Y tế công cộng, bệnh viện Montefiore Nyack, Mỹ, ăn sáng đều đặn quan trọng hơn việc bạn ăn gì vào bữa sáng. Ăn sáng đều đặn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, hỗ trợ giảm cân, cải thiện sức khỏe tổng thể, từ đó, bạn trẻ trung hơn.

Uống một cốc nước trước bữa sáng

Uống đủ nước là cách dưỡng ẩm, duy trì tính đàn hồi và giảm thiểu sự xuất hiện các dấu hiệu tuổi tác trên da. Việc uống nước quá ít hay quá nhiều đều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe làn da. Lượng nước mà mỗi người cần thực tế còn phụ thuộc vào các yếu tố như khí hậu, môi trường làm việc, cường độ vận động của mỗi người.

Bắt đầu buổi sáng với một ly nước lọc giúp làn da bạn trông tươi tắn và rạng rỡ hơn. Nước uống không chỉ giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể mà còn giúp tăng độ đàn hồi cho da.

Có thể uống nước lọc hoặc thêm một chút chanh để tăng hương vị và bổ sung một lượng vitamin C giúp làm đẹp da. Uống nước đầy đủ giúp bạn giữ được vẻ trẻ trung và giảm thiểu những tác động quá trình lão hóa trong cơ thể.

Ăn sáng bằng ngũ cốc nguyên hạt

Những loại ngũ cốc nguyên hạt là thực phẩm chứa hàm lượng tryphotan cao, có tác dụng sản xuất melatonin giúp điều hòa giấc ngủ và serotonin làm thư giãn, cải thiện tâm trạng. Bên cạnh đó, món ăn này còn chứa hàm lượng chất xơ hòa tan cao giúp giảm mức cholesterol và tốt cho sức khỏe tim mạch.

Theo Sandra Arévalo, chuyên gia tại Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Mỹ), ngũ cốc nguyên hạt cũng kích thích cơ thể sản xuất collagen, nhờ vậy làm chậm quá trình lão hóa da và giảm bớt nếp nhăn. Bạn có thể kết hợp ngũ cốc nguyên hạt với sữa chua để tăng cường dinh dưỡng, bảo vệ da khỏi tác động xấu từ môi trường.

Ăn trái cây nhiều vitamin C

Các loại trái cây giàu vitamin C hỗ trợ tăng sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch, giúp bạn khỏe mạnh hơn. Vitamin C còn thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện các chức năng của hàng rào bảo vệ da, tăng hiệu quả chống nắng, từ đó da sáng và mịn màng hơn. Các loại trái cây giàu vitamin C được khuyến khích ăn vào bữa sáng là dâu tây, kiwi, dưa hấu, táo...

Ăn các món giàu protein

Theo nghiên cứu của Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI), tăng lượng protein trong bữa sáng sẽ vừa giúp cơ thể chống lão hóa tốt, lại còn hỗ trợ trí não tỉnh táo để làm việc hiệu quả. Ăn nhiều protein hơn còn giúp hệ thần kinh ngừa nhiều bệnh về suy giảm nhận thức.

Những thực phẩm giàu protein như trứng, phô mai hay sữa chua sẽ giúp làn da bạn trẻ trung hơn so với tuổi thật. Khi được cung cấp đủ protein, quá trình tái tạo collagen của cơ thể sẽ được đẩy mạnh. Từ đó giúp da đàn hồi tốt hơn, ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn và các dấu hiệu tuổi tác.

Đặc biệt, ăn trứng vào buổi sáng là một lựa chọn hoàn hảo để giữ cho làn da của bạn luôn tươi trẻ và góp phần làm chậm quá trình lão hóa cơ thể.

Trứng chứa protein chất lượng cao cũng như vitamin D, có tác dụng hỗ trợ sức khỏe làn da. Chất béo có trong trứng sẽ giúp bạn duy trì năng lượng lâu hơn. Vì thế, bạn sẽ giảm ăn bữa phụ và cuối cùng là sẽ ăn ít hơn.

