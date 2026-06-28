Thoát hiểm phút 90+5, Áo hẹn Tây Ban Nha ở vòng knock-out

Trên sân Kansas City Stadium (Mỹ) hôm 28/6 (giờ Hà Nội), Áo bước vào lượt cuối với 3 điểm, hơn Algeria hiệu số và chỉ cần không thua để tự quyết vị trí nhì bảng sau Argentina.

Tiền đạo Marko Arnautovic đưa Áo vượt lên ở phút 28 sau đường chuyền dài của hậu vệ David Alaba. Đây là dấu ấn quen thuộc của chân sút 37 tuổi, người đang giữ kỷ lục ghi bàn và số lần khoác áo tuyển Áo.

Algeria gỡ hòa ở phút 45 bằng pha xử lý đáng nhớ của hậu vệ Rafik Belghali. Bóng tưởng đã đi hết biên nhưng dội cột cờ và vẫn nằm trong sân, trước khi Riyad Mahrez tiếp tục pha bóng để Belghali đi bóng qua nhiều cầu thủ Áo rồi dứt điểm vào góc gần.

Tiền vệ Marcel Sabitzer tái lập lợi thế cho Áo ở phút 54 từ cú sút căng sau đường kiến tạo của tiền vệ Konrad Laimer. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng châu Âu chỉ kéo dài 6 phút khi tiền vệ cánh Riyad Mahrez đệm bóng gỡ 2-2 cho Algeria.

Khi trận đấu tưởng như khép lại với kết quả 2-2, Mahrez bất ngờ ghi bàn ở phút 90+4, đưa Algeria dẫn 3-2 và đẩy Áo xuống vị trí bị loại.

Kịch bản đảo chiều chỉ 1 phút sau đó khi tiền đạo Sasa Kalajdzic vào sân từ ghế dự bị đã bật cao đánh đầu quân bình 3-3, kéo Áo trở lại vòng 32 đội trong khoảnh khắc cuối cùng.

Niềm vui vỡ oà khi Sasa Kalajdzic quân bình tỉ số 3-3 phút 90+5, giúp tuyển Áo đi tiếp tại World Cup 2026.

Kết quả này giúp Áo đứng nhì bảng J với 4 điểm, ghi 6 bàn và thủng lưới 6 lần. Argentina dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Algeria cũng giành 4 điểm nhưng đứng thứ ba do hiệu số -2. May mắn, đại diện châu Phi vẫn đi tiếp trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Sau 28 năm vắng mặt kể từ World Cup 1998, Áo không chỉ trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh mà còn vượt qua vòng bảng. Thầy trò HLV Ralf Rangnick sẽ gặp Tây Ban Nha, đội nhất bảng H, lúc 2h ngày 3/7 (giờ Hà Nội) trên sân Los Angeles Stadium (Mỹ).

Đây sẽ là thử thách rất lớn cho Áo, nhưng cũng là cơ hội để họ tìm chiến thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp của một giải đấu lớn kể từ năm 1954.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn