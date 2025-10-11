Mưa lũ làm 18 người chết và mất tích; thiệt hại hơn 7.050 tỷ đồng

Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên nước ngập sâu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đáng lo ngại, lũ trên sông Cầu, sông Thương vẫn ở trên mức báo động 3, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đê điều và lũ quét có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Các địa phương được yêu cầu không chủ quan, tăng cường tuần tra, canh gác đê, sẵn sàng lực lượng, vật tư ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” để bảo đảm an toàn cho người dân.

Gần 36.390 ha lúa và hoa màu bị ngập úng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 7 giờ ngày 11/10, mưa lũ đã làm 36.387 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại, tăng 11.126 ha so với chiều 10/10; 13.054 con gia súc, 690.229 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân vùng bị thiên tai.

Mưa lũ đã làm 1.577 nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng; 230.197 nhà bị ngập (trong đó Thái Nguyên 200.000 nhà; Bắc Ninh 11.061 nhà; Cao Bằng 7.500 nhà; Lạng Sơn 3.000 nhà, Hà Nội 8.186 nhà...). Tính đến 6h ngày 11/10, còn khoảng 12.906 nhà bị ngập (giảm 53.742 nhà chủ yếu tại Thái Nguyên)... Ước tổng thiệt hại 7.050 tỷ đồng; trong đó, Thái Nguyên vẫn là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 4.000 tỷ đồng, tiếp theo là Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thuộc xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) dung tích khoảng 4 triệu m3, công suất 2MW bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh (đã được phát hiện kịp thời nên địa phương đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán di dời 803 hộ dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra sự cố).

Đối với tình hình đê điều, đã có 52 sự cố xảy ra tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (tăng 3 sự cố so với chiều 10/10). Trong đó Bắc Ninh ghi nhận tới 41 sự cố. Nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn như đê Chã, Hà Châu, Thái Nguyên, tả, hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 25km.

Lĩnh vực giao thông bị thiệt hại lớn với 20 vị trí quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội; dừng chạy tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Chiều 10/10/2025, nước chưa rút, nguy cơ sạt lở lan rộng và đe dọa an toàn quanh khu vực tuyến đường sắt đi qua xã Trung Giã (Hà Nội). Ảnh Quốc Luỹ/TTXVN

Đối với lĩnh vực điện lực, viễn thông, mưa lũ đã gây mất điện 549.915 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và đến nay, ngành điện đã khôi phục 421.293 khách hàng. Hiện còn 128.622 khách hàng tiếp tục khôi phục, riêng tỉnh Thái Nguyên có tới 57.929 khách hàng vẫn chưa có điện.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện ở nhiều khu vực. Tại Thái Nguyên có 125/2.352 trạm BTS mất liên lạc tại, trong khi đó tại Hà Nội đã khôi phục thông tin liên lạc 13 trạm BTS bị mất kết nối.

Hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp tình hình thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục cuộc sống, sản xuất sau thiên tai.

Trong sáng 11/10, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, bên phải tuyến đi Thái Nguyên đã rút hết nước. Tình trạng ngập nước hiện chỉ còn tại Km29 TT hướng Thái Nguyên đi Hà Nội, song đã rút còn khoảng 20 - 30cm, các xe đi chuyển chậm. Hiện lực lượng ngành đường bộ tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Thái Nguyên và Hà Nội để phân luồng giao thông và khắc phục ảnh hưởng ngập nước khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 và hoàn lưu bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh và thành phố phía Bắc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) triển khai hoạt động vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ gửi đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng. Cùng với đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với các thành viên Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức đoàn đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.

Lũ trên sông Cầu, trên sông Thương vẫn trên báo động 3

Nước ngập sâu, khiến hàng trăm hộ dân phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh bị cô lập. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 10 giờ đến 21 giờ 21 giờ ngày 11/10, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.

Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thành phố Hà Nội có khả năng kéo dài trong 1 - 3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên. (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

Đối với tình hình lũ trên sông Cửu Long, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu xuống mức 3,93m, dưới báo động 2 là 0,07m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức báo động là 3,5m; tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long xuống mức báo động 2-báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Hiện mực nước trung, hạ lưu sông Mê Công đang xuống, Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Đoàn cứu hộ Quân khu 1 vận chuyển đồ ăn, nước uống cho người dân khu vực bị ngập sâu ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Cảnh báo mưa lớn cục bộ từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 11/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60mm/3h.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Để ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đồng thời thông tin kịp thời đến chính quyền các cấp và người dân để chủ động phòng, tránh. Các địa phương cần khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ ngập lụt, cũng như những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, phải theo dõi sát mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, triển khai thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê xung yếu, xử lý kịp thời các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục, cũng như các công trình đê điều đang thi công dở dang để bảo đảm an toàn.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu mọi sự cố, tình huống có thể phát sinh.

Đêm 10/10 và sáng 11/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10/10 đến 8 giờ ngày 11/10 có nơi trên 50mm như: trạm Vĩnh Kim (Quảng Trị) 84,4mm, trạm Cảng Tư Hiền (thành phố Huế) 50,1mm, trạm Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 61,6mm,…

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: baotintuc.vn