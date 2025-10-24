Sau 24 ngày, tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ xe bán tải chở 3 người mất tích

Tối 23-10, thông tin từ UBND xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai cho biết vào chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông P.V.T. (SN 1980), trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình mang về mai táng tại xã Khánh Yên (quê của nạn nhân) theo phong tục địa phương.

Thi thể ông P.V.T. được tìm thấy vào chiều 23-10. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo thông tin từ Công an xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29-9, anh H.V.Đ. (SN 1988, hiện đang là quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara BKS 24A-348.02 di chuyển từ địa phận xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn.

Trên xe còn có 2 người là anh H.Đ.G. (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và ông P. V.T. (SN 1980, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai. Từ ngày 29-9, gia đình đã mất liên lạc với cả ba người đi trên xe nói trên.

Ngày 2-10, chiếc xe bán tải hiệu Nissan Navara, biển kiểm soát 24A-348.02 chở 3 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy dưới lớp đất đá tại khu vực sạt lở trên quốc lộ 279, thuộc thôn Pom Khén, xã Minh Lương. Sau nhiều giờ nỗ lực dọn đất đá lực lượng chức năng và đưa được 2 thi thể 2 nạn nhân H.V.Đ. và H.Đ.G. mắc kẹt trong xe ra ngoài vào sáng 3-10.

Như vậy, sau 24 ngày tổ chức tìm kiếm, các nạn nhân trong vụ xe bán tải chở 3 người bị vùi lấp trên quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương đã được tìm thấy.

Như Quỳnh

Báo Người lao động