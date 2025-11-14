Thiếu gia Phan Thành tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho vợ

Em trai Phan Thành là Phan Hoàng cùng vợ sắp cưới Khánh Linh cũng có mặt tại buổi tiệc. Trước đó, Khánh Linh đã nhiều lần đi chơi chung cùng gia đình Primmy Trương và thể hiện tình chị em thân thiết. Giữa tháng 10, Primmy Trương cũng chia sẻ nhiều hình ảnh cùng lời chúc trong lễ đính hôn của hai người em.