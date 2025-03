Thierry Henry dự đoán về Liverpool sau chuỗi trận thất vọng

Liverpool vừa trải qua một tuần đầy thất vọng khi bị loại khỏi hai giải đấu chỉ trong vòng sáu ngày. Đầu tiên, họ dừng bước tại Champions League sau khi thua Paris Saint-Germain, sau đó thất bại trước Newcastle United trong trận chung kết Carabao Cup.

Dù vậy, Liverpool vẫn dẫn đầu Premier League với khoảng cách 12 điểm so với đội xếp thứ hai là Arsenal. Khi mùa giải trở lại, The Reds còn chín trận đấu nữa để củng cố vị thế của mình. Huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry tin rằng khoảng cách này là đủ an toàn để Liverpool lên ngôi vô địch.

Khi được hỏi trên CBS Sports về khả năng Liverpool đánh mất chức vô địch từ vị trí hiện tại, Henry trả lời dứt khoát: "Không, điều đó không thể xảy ra".

Thierry Henry tin tưởng Liverpool vẫn vô địch Premier League dù có kết quả đáng thất vọng gần đây. (Ảnh: Chris Brunskill/Fantasista)

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta của Arsenal vẫn kiên định với niềm tin rằng "Pháo thủ" có thể vô địch. Sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea nhờ bàn thắng của Mikel Merino, Arteta khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng.

Arteta chia sẻ với báo giới: "Chúng tôi phải thắng các trận đấu của mình, đó là điều bắt buộc. Hãy đánh bại Fulham ở trận tới, và chúng tôi sẽ tiến gần hơn".

Dù Arsenal đang cố gắng thu hẹp khoảng cách, Henry vẫn cho rằng Liverpool đang nắm giữ lợi thế quá lớn. Với phong độ ổn định và khoảng cách điểm số đáng kể, The Reds vẫn là ứng cử viên số một cho chức vô địch Premier League mùa này.

Tuy nhiên, bóng đá luôn đầy bất ngờ, và mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng. Liverpool sẽ cần duy trì sự tập trung và ổn định trong những trận đấu còn lại để biến niềm tin của Henry và người hâm mộ thành hiện thực.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn