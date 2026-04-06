Thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ

Ngày 5/4, Công an phường Cát Lái đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ thi thể bé trai đặt trong túi vải màu xanh, treo trên cột đèn báo hiệu dưới chân cầu Phú Mỹ.

Cầu Phú Mỹ

Trước đó, trưa cùng ngày, Công an phường Cát Lái nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể bé trai đặt trong túi vải màu xanh, treo trên cột đèn báo hiệu ven sông ở chân cầu Phú Mỹ. Nhận tin, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện trường, công an ghi nhận thi thể bé trai vẫn còn dây rốn. Thi thể bé đặt trong túi vải màu xanh, treo trên cột đèn báo hiệu ven sông.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể được đưa về nhà xác phục vụ việc điều tra.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn