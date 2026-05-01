Nghệ An: Hơn 53.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, nhiều điểm mới đáng chú ý

Sáng 5/5, Ban Tuyên giáo dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với Sở VHTT và DL, Hội Nhà báo tổ chức hội nghị giáo ban báo chí tháng 5/2026, thông tin về chuẩn bị Lễ hội Làng Sen năm 2026; các kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp năm học 2026-2026 và công tác báo chí tháng 4.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá công tác báo chí trong tháng 4/2026 đã bám sát định hướng tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của tỉnh.

Nhiều cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, Festival du lịch Cửa Lò, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội và các vấn đề dân sinh được dư luận quan tâm, góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐB

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Sở GDĐT tin về 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin, dự kiến, kỳ thi năm nay có khoảng 53.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng mạnh so với năm học trước. Toàn tỉnh bố trí 75 điểm thi với hơn 2.168 phòng thi.

Tổng số cán bộ, giáo viên và lực lượng phục vụ tham gia công tác thi khoảng 7.323 người, trong đó có hơn 5.200 giám thị cùng khoảng 2.123 cán bộ, nhân viên và lực lượng hỗ trợ khác. Đối với công tác chấm thi, dự kiến huy động 1.395 người tham gia, gồm 1.035 giám khảo chấm thi.

Kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi đáng chú ý. Nghệ An dừng tuyển sinh các lớp tiên tiến và không thực hiện đổi nguyện vọng sau khi thi. Học sinh đăng ký vào các trường THPT công lập được chọn 2 nguyện vọng gồm NV1 và NV2; trong khi các trường ngoài công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cho phép đăng ký tối đa 4 nguyện vọng.

Nhà báo Nguyễn Viết Lam - PV Báo Biên phòng đặt câu hỏi về công tác tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Ảnh: ĐB

Một điểm mới khác là thời gian tổ chức kỳ thi được đẩy sớm hơn 9 ngày so với năm trước. Ngành giáo dục cũng điều chỉnh tăng chỉ tiêu tại một số trường có lượng thí sinh đăng ký cao như Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Lê Viết Thuật.

Đối với tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, quy định đăng ký dự tuyển cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn ở nguyện vọng 2. Kỳ thi vào trường chuyên dự kiến diễn ra ngày 28/5, môn chuyên thi trong 150 phút.

Trước áp lực số lượng thí sinh tăng khoảng hơn 10.000 em so với năm học trước, Sở GD&ĐT Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp từ sớm như tổ chức khảo sát diện rộng, tăng cường thi thử, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi và hoàn thiện hệ thống đăng ký trực tuyến.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An phát biểu trao đổi thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thi tuyển lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: ĐB

Ngành giáo dục cũng phối hợp với công an, y tế và các lực lượng liên quan nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng chống tiêu cực và hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Ngày 25/5, thí sinh thi môn Ngữ văn vào buổi sáng với thời gian làm bài 120 phút và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều trong 60 phút. Ngày 26/5, thí sinh hoàn thành môn Toán với thời gian làm bài 120 phút.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, mỗi thí sinh được đăng ký 4 nguyện vọng và không được thay đổi sau khi thi. Đồng thời, học sinh cũng không được chuyển trường đầu năm học, ít nhất đến hết học kỳ I.

Theo ông Khoa, số lượng học sinh tăng mạnh, riêng địa bàn TP Vinh cũ tăng hơn 3.000 em. Các trường THPT Vinh 1, Vinh 2 tăng thêm 5 lớp, Vinh 3 tăng 7 lớp, quy mô tối đa khoảng 25 lớp/trường. Ngành giáo dục đã báo cáo tỉnh để có phương án tuyển đủ chỉ tiêu, đáp ứng nhu cầu học tập.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin thêm về Kỳ thi tổ nghiệp THPT năm 2026. Cụ thể, tính đến 8h ngày 5/5, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 41.820 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 71 điểm thi với 1.810 phòng thi, huy động khoảng 4.310 giám thị coi thi và dự kiến 369 giám khảo chấm thi.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 11/6/2026. Thí sinh sẽ tham gia các môn Ngữ văn, Toán và bài thi tự chọn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn