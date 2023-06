Thí sinh Nghệ An thích thú với đề Văn về giá trị bản thân

Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo nhanh môn thi thứ nhất (Ngữ văn) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 38.948. Số thí sinh vắng thi không lý do 85. Có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (đưa điện thoại vào phòng thi). Không có các sự cố bất thường khác xẩy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn đúng quy chế.