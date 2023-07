Thí sinh ăn vội hộp xôi, tranh thủ ôn bài trước khi thi đánh giá của Bộ Công an

Có mặt từ sớm ở điểm thi Học viện An ninh nhân dân, nữ sinh Hoàng Thị Cẩm Nhung (Quảng Ninh) tranh thủ vừa ăn xôi, vừa kiểm tra lại giấy tờ trước giờ cổng trường mở, gọi thí sinh vào khu vực thi.

Nhung và bố lên Hà Nội từ sáng qua để hoàn thành thủ tục dự thi. Sau đó hai bố con thuê nhà trọ để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày thi cam go. "Đề thi đánh giá năng lực của Bộ Công an khá ít thông tin khi tìm kiếm trên mạng, đề năm trước cũng không có, nên em chủ yếu dựa vào đề minh hoạ và kiến thức sách vở là chủ yếu", nữ sinh nói và cho biết mục tiêu xét tuyển điểm vào Học viện An ninh nhân dân.

Thí sinh có mặt từ sớm ở điểm thi Học viện An ninh nhân dân.

Thí sinh Trần Thị Đào vừa tranh thủ ăn sáng, vừa ôn thêm bài. Đào đặt mục tiêu trở thành công an thay vì cô giáo hay bác sĩ từ năm lớp 10 nên rất quyết tâm và nghiêm túc trong việc học, ôn tập. "Em đăng ký 2 nguyện vọng là Học viện An ninh và Trung cấp An ninh, em kỳ vòng rất nhiều vào bài thi này", nữ sinh lo lắng, chưa đủ tự tin vào lượng kiến thức bản thân sở hữu.

Ngược lại, Lã Tiến Long rất tự tin vào kiến thức cũng như tâm lý của bản thân, bởi ngoài nắm chắc kiến thức sách vở, em đã tìm thêm đề năm trước, đề minh hoạ và một vài đề đánh giá năng lực của các trường đại học khác để ôn. “Em mong muốn đạt được kết quả cao trong kỳ thi lần này với nguyện vọng đỗ vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân”, nam sinh nói.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm nay có khoảng 16.000 thí sinh trên cả nước tham dự. Đây là năm thứ 2 Bộ Công an tổ chức kỳ thi riêng làm căn cứ xét tuyển vào các trường học viện, trường công an nhân dân.

Theo lịch, sáng nay các thí sinh làm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 trong thời gian 180 phút. Từ 7h25, cán bộ phát đề cho thí sinh; 7h30, thí sinh bắt đầu làm bài thi.

Thí sinh chọn 1 trong 2 mã bài thi để dự thi, gồm: CA1: phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán; CA2: phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn. Tổng thời gian làm bài 180 phút (phần trắc nghiệm 90 phút, phần tự luận 90 phút), hình thức thi tự luận.

Thiếu tướng Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân cho biết, với số lượng gần 2.000 thí sinh tham gia tại điểm thi, học viện đã chỉ đạo khâu chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo. Học viện An ninh Nhân dân cũng thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảo bảo an ninh, an toàn của kỳ thi. Ở vòng ngoài, Công an quận Hà Đông, Công an phường Văn Quán phối hợp hỗ trợ cùng Học viện đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực thi.

Ngoài ra, Học viện An ninh nhân dân cũng phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an cùng tham gia toàn bộ quy trình của kỳ thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đơn vị đã tập huấn rất kỹ cho cán bộ coi thi, nhất là về các phương tiện kỹ thuật thí sinh có thể sử dụng trong phòng thi, đảm bảo các em không có điều kiện gian lận.

Kỳ thi này vừa để tuyển sinh, cũng là tuyển chọn các em vào ngành công an, nên tính cạnh tranh rất cao, yêu cầu thí sinh phải không ngừng nỗ lực. Chính sức nóng của kỳ thi cũng khiến thí sinh dễ rơi vào tâm lý căng thẳng.

Do vậy, ông Hải yêu cầu cán bộ coi thi làm việc nghiêm túc, nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh, tạo cho các em tâm lý thoải mái nhất khi làm bài. Các em chỉ cần bình tĩnh, tự tin, các thầy cô sẽ tạo mọi điều kiện để các em làm bài theo đúng năng lực của mình.