Thi nhau xuyên Việt nhằm thử thách ô tô điện VinFast VF 8

“Hành trình 800 km, xe mình chỉ dừng lại 3 lần để sạc xe”

Quãng đường di chuyển trong mỗi lần sạc đầy và số lượng trạm sạc là hai nỗi lo của khách hàng sử dụng xe điện trên toàn cầu. Bởi vậy, thật dễ hiểu, khi các chuyến hành trình xuyên Việt với VF 8 mỗi khi được chia sẻ đều thu hút lượng lớn bình luận và tương tác.

150.000 cổng sạc trên toàn quốc của VinFast có đủ thoả mãn các chuyến hành trình dài không là câu hỏi thường trực trong suy nghĩ của nhiều người. Một trong những câu trả lời tiêu biểu, giải đáp triệt để băn khoăn của cộng đồng mạng là của Bạch Thành Trung - thành viên sáng lập VOZ Forum. Sau hành trình 6.600 km xuyên Việt với xe VF 8, anh Trung khẳng định: “Trạm sạc trên quốc lộ nhiều đến mức chán không buồn kiểm tra lượng pin!”.

Anh Bạch Thành Trung - Admin diễn đàn VOZ trên hành trình 6.600 km xuyên Việt.

Trạm sạc VinFast không chỉ có mặt tại hệ thống trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng, các khu đô thị, toà nhà văn phòng trong nội đô, mà còn được xây dựng tại các trạm xăng dầu hay các điểm dừng nghỉ trên cao tốc.

Chạy chiếc VF 8 trong chuyến xuyên Việt 11 ngày dọc biển miền Trung lên Tây Nguyên, thành viên Ngân Nguyễn chia sẻ trên Diễn đàn Cộng đồng VinFast Việt Nam: “Mới đầu tôi còn lo vùng núi ít chỗ sạc, nhưng đến đây thì thấy nhiều trạm sạc quá!”. Chị Ngân cho biết, hệ thống trạm sạc đã hiện diện nhiều dọc đường lên Tây Nguyên. Đặc biệt, có nhiều trụ sạc công suất lớn (250 kW) nên chỉ cần biết sắp xếp thời gian nhịp nhàng, tranh thủ sạc nhanh khi nghỉ ngơi thì thật sự không có điều gì phải lo lắng.

“Tôi không dùng tới sạc dây kèm theo xe lần nào. Trạm sạc như vậy với tôi là ổn rồi. Mong rằng năm nay sẽ có thêm nhiều trạm sạc nữa thì bà con hoàn toàn yên tâm đi xe điện”, chị Ngân viết.

Trạm sạc được lắp đặt tại các trạm dừng chân giúp thuận tiện cho những chuyến đi dài.

“Ô tô điện VF 8 có quãng đường di chuyển cho mỗi lần sạc đầy khoảng 400 km theo chuẩn WLTP, chỉ phù hợp với người dân ở các thành phố lớn là nhận định không đầy đủ”, anh Phùng Thế Trọng khẳng định sau chuyến du xuân dài 800 km từ Hà Nội đến Hội An. Anh Trọng cho biết thêm, dọc quốc lộ 1A, các điểm sạc công cộng được phát triển tương đối tốt ở các trung tâm thương mại, các trạm xăng của PVOil… nên rất tiện. “Hệ thống trạm sạc trên cung đường này được phát triển với số lượng nhiều hơn hẳn ở các tỉnh vùng cao phía Bắc. Với hành trình 800 km, xe mình chỉ dừng lại 3 lần để sạc xe”, anh Trọng chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Khắc Trung (TP.HCM) sau khi cầm lái VF 8 trải nghiệm cung đường 300 km đồi núi từ TP.HCM lên Đà Lạt (Lâm Đồng) thì bày tỏ sự yên tâm về mức tiêu hao nhiên liệu cũng như sự tiện lợi trong việc sạc pin cho xe trong suốt hành trình. “Chiều đi tiêu hao 98% cho chặng đường 300km do đường dốc nhiều. Chiều về chỉ tốn khoảng 70% cho cả chặng, rất hợp lý”, anh Trung chia sẻ.

Chiếc xe VF 8 của anh Nguyễn Khắc Trung tại một trạm sạc trên Quốc lộ 20 thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Trên các cộng đồng người dùng xe VinFast, nhiều thành viên cũng chia sẻ cảm giác hài lòng khi dễ dàng tìm kiếm trạm sạc gần nhất thông qua màn hình trung tâm ngay trên xe, hoặc qua ứng dụng và website của hãng.

“Xe tự đánh lái rất êm ngay cả ở tốc độ 90km/h”

Trong các chặng đường dài, ngoài sự tiện lợi về việc sạc pin, cộng đồng người dùng VF 8 còn dành nhiều lời khen cho hệ thống hỗ trợ lái ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), giúp việc lái xe thuận tiện và an toàn hơn. Đây là ưu thế vượt trội của dòng xe điện VinFast so với các mẫu xe xăng cùng tầm giá. Đặc biệt, xe điện sẽ ngày càng thông minh hơn do được cập nhật phần mềm - điều mà xe xăng không thể có được.

Lái chiếc VF 8 trong chuyến xuyên Việt vừa qua, anh Phạm Phan Anh cho biết, ADAS trên VF 8 hỗ trợ người lái rất nhiều, đặc biệt khi đi đường dài, nếu người dùng hiểu và dùng ADAS đúng mục đích sẽ thấy cực kì thú vị.

“Khi đường tắc, xe tự bám theo xe phía trước. Khi xe trước dừng, xe mình dừng, xe trước đi thì mình chỉ cần bấm RES (tiếp tục) hoặc nhấn nhẹ ga để xe hiểu rằng mình vẫn đang kiểm soát. Khi phải nhích từng đoạn một, tắc khoảng 15-30 phút mới thấy sự hữu dụng của chức năng này”, anh Phan Anh cho biết.

Anh Đặng Văn Luyện và Minh Quân cảm thấy hài lòng với hệ thống ADAS của VF 8 khi lái những cung đường dài.

Trong khi đó, chức năng hỗ trợ lái xe trên cao tốc bao gồm hỗ trợ giữ làn đường và điều chỉnh tốc độ thông minh cũng rất hữu ích. Anh Phan Anh nhận xét thêm: “Khi ADAS hoạt động, việc lái xe đỡ căng thẳng, thư giãn và cực kì an toàn. Việc bật và tắt chức năng ADAS rất dễ, tăng giảm tốc độ đơn giản, đặt khoảng cách với xe phía trước nhanh và dễ nhìn”. Ngoài ra, chức năng đọc biển báo đã hỗ trợ anh khá nhiều trong chuyến đi, để đảm bảo luôn lái xe đúng tốc độ cho phép.

Đồng quan điểm, thành viên Ha Tran cũng chia sẻ video trực tiếp trải nghiệm ADAS trên Hội xe điện VinFast VF 8. Với tính năng ADAS, xe bám làn và giữ khoảng cách với xe trước ổn định. Với cả đường thẳng và đường cong, hệ thống vẫn tự đánh lái rất êm ngay cả ở tốc độ 90 km/h. Tuy nhiên, anh cũng khuyến cáo ADAS chỉ là chức năng hỗ trợ người lái, người dùng không nên lạm dụng sự thông minh của chiếc xe.

“Về cơ bản với VF 8, chúng ta chỉ cần thiết lập chế độ và ngồi nghỉ ngơi, chỉ cần can thiệp khi có điều gì bất thường xảy ra. Lái xe từ Hà Nội đến Hoà Lạc, việc chính của mình chắc chỉ uống cafe thôi”, Ha Tran chia sẻ. Anh cũng cho biết từng trải nghiệm tính năng ADAS trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khi trời tối và mật độ xe đông nhưng ADAS trên VF 8 vẫn hoạt động tốt. “Trải nghiệm này khác hoàn toàn với việc lái xe thông thường”, Ha Tran cho hay.

Đi trước trong việc phủ hệ thống trạm sạc và dịch vụ khắp 63 tỉnh thành so với các thương hiệu khác, VinFast rõ ràng đã chiếm lợi thế trong cuộc cách mạng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Theo thông tin từ VinFast, hệ thống phần mềm cho VF 8 và cả VF e34 vẫn liên tục được tối ưu và cập nhật, đem lại sự hoạt động ổn định và thông minh hơn cho các mẫu xe điện.

“Nếu cứ đà này, việc du xuân bằng ô tô điện với gia đình tôi có lẽ sẽ diễn ra trong…suốt cả năm”, anh Nguyễn Quốc Việt vui vẻ chia sẻ về dự định du lịch của gia đình trong khi cập nhật phần mềm tại một xưởng dịch vụ VinFast tại Long Biên (Hà Nội).

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Tiền phong