Thêm 5 giám đốc doanh nghiệp tại Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh

Ảnh minh họa

Ngày 27/3/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An ban hành các thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 27/3/2024 đến ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cụ thể, theo Thông báo số 1085/TB-CT của Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Hồ Thị Tân (sinh năm 1951) Giám đốc và là người theo đại diện pháp luật của Hợp tác xã Công nghiệp thương mại cổ phần Quyết Thành, địa chỉ tại số 174, đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, thành phố Vinh (Nghệ An).

Thông báo số 1086/TB-CT của Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thiên Phú (sinh năm 1991) Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Mạnh Phú Trường địa chỉ tại số nhà 115 đường Phan Chu Trinh, khối 1, phường Đội Cung, thành phố Vinh (Nghệ An).

Thông báo số 1987/TB-CT của Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1993) Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nguyên Khang Nghệ An địa chỉ tại xóm 12, xã Xuân lam, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Thông báo số 1988/TB-CT của Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1982) Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH thiết kế Nguyễn Trung, địa chỉ tại xóm Tân lộc, xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Thông báo số 1989/TB-CT của Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Nguyên Tài (sinh năm 1960) Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty xây lắp điện và viễn thông Bắc Miền Trung, địa chỉ tại ngõ 131, đường Phùng Chí Kiên, khối 16, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (Nghệ An).

Trước đó, trong 2 ngày 19 và 20/3/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều giám đốc doanh nghiệp. Lý do các giám đốc doanh nghiệp này bị hoãn hoặc cấm xuất cảnh là do thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ngay từ đầu năm nay, để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An giao Cục Thuế tỉnh Nghệ An chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong ngành nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 16 nhóm giải pháp Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã đề ra.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An chủ động, quyết liệt xây dựng kế hoạch và đề ra tiến độ cụ thể để khắc phục các vấn đề trong thu ngân sách. Chú trọng 3 nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao: Công tác thu hồi nợ thuế; Chống thất thu thuế trong một số lĩnh vực; Triển khai sâu rộng, ứng dụng hóa đơn điện tử. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra.

Tác giả: Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

Nguồn tin: vneconomy.vn