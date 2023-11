Nghệ An: Tạm hoãn xuất cảnh lãnh đạo Công ty Vinaconex 16

Công ty Cổ phần xây dựng 16-Vinaconex.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Dương Văn Thái (SN 1973), trú tại số nhà 24, ngõ 6, đường Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An); Là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần xây dựng 16-Vinaconex, địa chỉ: Số 16 đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP. Vinh.

Theo đó, ông Dương Văn Thái bị tạm hoãn xuất cảnh do là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần xây dựng 16-Vinaconex; là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh: Kể từ ngày ký đến ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Vinaconex 16 đang nợ thuế số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng (20.968.437.052 đồng). Bên cạnh đó, ngành Thuế Nghệ An cũng đã ra Quyết định về việc ngừng sử dụng hoá đơn đối với doanh nghiệp này.

Được biết, Công ty Vinaconex 16 là công ty thành viên của Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Vinaconex (Tập đoàn Vinaconex) do ông Nguyễn Xuân Đông là Người đại diện pháp luật của Tập đoàn này. Vinaconex hiện đang có vốn điều lệ hơn 5.300 tỷ đồng.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn