Nợ thuế, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Hồ Vinh (SN 1968), trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh. Ông Trần Hồ Vinh là Người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An, có địa chỉ tại: Đường Chu Huy Mân, xã Hưng Hoà, thành phố Vinh (Nghệ An).

Hiện, Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Được biết, Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An với ngành nghề chính là đóng tàu và cấu kiện nổi, được cấp mã số thuế từ ngày 24/2/2006.

Xưởng đóng tàu và cấu kiện nổi của Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An.

Trải qua thời gian hơn 15 năm, đến nay, doanh nghiệp đang nợ thuế, bị cưỡng chế hóa đơn và liên tục đánh rơi nhiều gói thầu quan trọng khiến cho doanh nghiệp này đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn