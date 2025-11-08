Thêm 11 trường hợp nhập viện sau ăn bánh mì, một ca phải ở hồi sức tích cực

Các bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sáng 7/11 với biểu hiện đau bụng quặn, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao sau khi ăn bánh mì cùng địa điểm.

Người bệnh được bù dịch gấp trong tình huống ngộ độc thực phẩm (Ảnh BVCC)

Nhiều bệnh nhân cho biết họ bắt đầu xuất hiện triệu chứng chỉ vài giờ đến một ngày sau khi ăn bánh mì. Một số gia đình cho biết nhiều người trong nhà cùng mắc với biểu hiện tương tự, từ đau bụng quặn, tiêu chảy nhiều lần, đến sốt cao kéo dài. Một số nhân viên văn phòng cũng cho hay nhiều đồng nghiệp cùng ăn bánh mì trưa và sau đó đều phải nghỉ làm vì mệt, nôn ói hoặc không thể ăn uống.

Nhiều người bệnh chia sẻ, ban đầu họ nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hoá thông thường nên tự mua thuốc uống tại nhà, tuy nhiên triệu chứng không thuyên giảm, thậm chí có người sốt tăng dần, mệt lả và mất nước nên buộc phải nhập viện cấp cứu.

BS.CKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, sau cấp cứu ban đầu, 5 trường hợp được chuyển đến khoa Tiêu hoá theo dõi và điều trị chuyên sâu; 1 trường hợp cao tuổi có bệnh nền COPD chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; 4 trường hợp tiếp tục theo dõi tại Khoa Cấp cứu và 1 trường hợp đã ổn định, xuất viện.

Kết quả cận lâm sàng cho thấy các bệnh nhân bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng, thường gặp trong ngộ độc thực phẩm. Bệnh viện đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế TP.HCM để phối hợp xử lý.

Bác sĩ, điều dưỡng cấp cứu thăm khám, xử lý cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi ngộ độc như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt sau ăn, người dân cần ngừng ngay thực phẩm nghi ngờ, bù nước - điện giải bằng oresol hoặc nước đun sôi để nguội. Không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh, vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn. Trường hợp tiêu chảy, nôn nhiều, sốt cao hoặc dấu hiệu mất nước cần đến cơ sở y tế sớm để tránh nguy cơ mất nước nặng, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận.

Tiệm bánh mì liên quan đã tạm dừng hoạt động. Cơ quan chức năng đang lấy mẫu và xác minh nguồn nguyên liệu để điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Kim Dung

Nguồn tin: Báo VOV