Thêm 1 sao nữ Vbiz bị "team qua đường" bắt gặp lộ bụng lùm lùm nghi đang mang thai

Sau nửa năm về chung nhà, Puka và Gin Tuấn Kiệt thoải mái chia sẻ cuộc sống hôn nhân yên bình, đầy "màu hồng". Thời gian gần đây, Puka ít xuất hiện trong các gameshow, đóng phim mà dành hầu hết thời gian nấu nướng, chăm sóc gia đình nhỏ. Cư dân mạng cũng đặt nghi vấn Puka và Gin Tuấn Kiệt sắp lên chức bố mẹ bỉm khi nữ diễn viên lộ loạt dấu hiệu đáng nghi.

Mới đây nhất, Puka bị "team qua đường" bắt gặp khi xuất hiện ở một khu chợ. Trong lần lộ diện này, nữ diễn viên chọn chiếc váy màu hồng rộng thùng thình, đi giày bệt... giống với nhiều phụ nữ trong thời gian mang thai. Ở vài góc chụp, Puka lộ rõ vòng 2 nay đã nhô lên, lùm lùm thấy rõ. Bên dưới bình luận, nhiều cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đang có tin vui, 1 người còn tiết lộ từng nhìn thấy vợ chồng Puka xuất hiện ở một bệnh viện phụ sản nổi tiếng.

Trước đó ít hôm, khi tham gia một chương trình, nữ diễn viên cũng từ chối chơi những trò vận động mạnh vì lý do sức khoẻ không cho phép. Cô giải thích với khán giả: "Sức khỏe hiện tại của em không được ổn lắm nên chồng của em sẽ đến đây để hỗ trợ mọi người vượt qua các thử thách". Ngoài ra, dạo gần đây, Puka thường xuyên có hành động đặt tay vuốt ve bụng khiến cư dân mạng càng có thêm cơ sở nghi vấn cô sắp lên chức mẹ bỉm ở tuổi 34.

Puka và Gin Tuấn Kiệt về chung một nhà hồi cuối năm 2023, cả hai đã có 4 năm bên nhau không công khai trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Thời điểm tổ chức đám cưới, Puka từng lên tiếng phủ nhận nghi vấn "cưới chạy bầu", cô còn check body, nhào lộn làm bằng chứng ngay trên sóng một chương trình thực tế.

Khi được hỏi về những thay đổi sau khi kết hôn, Puka chia sẻ với chúng tôi: "Thật ra cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên Puka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm. Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay. Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ 'trách nhiệm' nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Puka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước".

Cặp đôi có 4 năm bên nhau trước khi quyết định về chung nhà, tổ chức đám cưới hoành tráng quy tụ nửa showbiz vào cuối năm 2023

