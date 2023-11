MWG chưa thể đạt điểm hòa vốn, nguy cơ bị loại khỏi VNDiamond Index

Chứng khoán SSI: Cổ phiếu MWG có thể bị loại khỏi rổ chỉ số VNDiamond Index

Trong báo cáo phân tích mới đây, đưa ra quan điểm ngắn hạn về cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), Công ty chứng khoán SSI cho hay MWG vẫn có nguy cơ bị loại khỏi chỉ số VNDiamond Index (với P/E dự phóng 2023 là 147x có thể vượt gấp 3 lần P/E của nhóm đủ tiêu chuẩn), điều này có thể gây ra áp lực bán lớn từ DCVFM Diamond ETF (nắm giữ khoảng 60 triệu cổ phiếu MWG).

Theo SSI, bất kỳ tin tức nào liên quan đến những thay đổi về quy định trong thời gian tới đều sẽ làm cho giá cổ phiếu biến động.

SSI cũng đánh giá MWG chưa đạt được điểm hòa vốn vào cuối năm 2023 về mặt lợi nhuận ròng kế toán cũng có thể khiến các nhà đầu tư đã chờ đợi nhiều năm thất vọng.

Cụ thể, lợi nhuận ròng quý IV/2023 ước đạt 334 tỷ đồng (giảm 46% so với cùng kỳ, so với 39 tỷ đồng trong quý III/2023). Mặc dù công ty có thể công bố sự phục hồi so với quý trước, nhưng điều này phản ánh hiệu ứng thời vụ hơn là sự phục hồi nhu cầu thực tế.

Kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 10 của MWG cho thấy tổng doanh thu của công ty đạt 11 nghìn tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ, tăng 5% so với tháng trước), trong đó doanh thu ICT & CE đạt 7,6 nghìn tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ, tăng 5% so với tháng trước chủ yếu nhờ doanh thu bán iPhone 15) và doanh thu bách hóa 3 đạt nghìn tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ, tăng 3% so với tháng trước). Doanh thu/tháng/cửa hàng BHX trong tháng 10 tăng lên mức 1,7 tỷ đồng (so với mức 1,6-1,65 tỷ đồng trong quý III/2023 và 1,4 tỷ đồng trong quý II/2023).

Theo MWG, nhu cầu ngành giảm 25% đến 30% so với cùng kỳ trong 9 tháng năm 2023, trong khi doanh thu của MWG giảm 23% so với cùng kỳ trong 9 tháng năm 2023. Điểm đáng chú ý là MWG đã tăng được thị phần trong số các sản phẩm của Apple (hiện nay đạt 50% so với mức 25-30% vào đầu năm 2023), đây là sản phẩm chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến giá cả. Bất chấp việc giành thêm được thị phần, công ty dự kiến doanh thu sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng một con số trong năm 2024 do thị trường bão hòa, nhu cầu tiêu dùng yếu và số lượng mở cửa hàng mới không đáng kể.

SSI cũng đánh giá lợi nhuận MWG cũng có thể đã tạo đáy trong quý II/2023, khi MWG phải đối mặt với tác động kép về những khó khăn kinh tế vĩ mô yếu và chiến tranh giá cả. Tốc độ phục hồi biên lợi nhuận có thể không đáng kể, do mức tồn kho cao của các đối thủ cạnh tranh. Trong bối cảnh nhu cầu phục hồi chậm, MWG đặt mục tiêu thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận gộp hơn là chú trọng vào biên lợi nhuận.

Trong năm 2024, SSI duy trì ước tính biên lợi nhuận và doanh thu cho mảng ICT & CE. SSI kỳ vọng biên lợi nhuận của mảng ICT & CE lần lượt là 4,1%/4,4%/5,3% theo các kịch bản thấp/cơ sở/cao, thấp hơn nhiều so với mức 7,7% trong quý IV/2022 khi những khó khăn của nền kinh tế vĩ mô trong nước bắt đầu ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ.

MWG gần đây đã tổ chức cuộc họp với CVPT trực tuyến. Trong cuộc họp, ban lãnh đạo bày tỏ quan điểm về lợi nhuận mảng CNTT & điện máy (ICT&CE) đã chạm đáy trong quý II/2023, nhưng nhấn mạnh quá trình phục hồi sẽ chậm vì công ty có thể vẫn phải duy trì chính sách giá cạnh tranh trong bối cảnh lượng hàng tồn kho của các đối thủ cao và nhu cầu yếu. Về dài hạn, trong khi mảng ICT dường như phải đối mặt với nhu cầu bão hòa, động lực tăng trưởng của MWG sẽ phụ thuộc vào mảng bách hóa.

Đối với mảng bách hóa, doanh thu/tháng/cửa hàng BHX đạt 1,7 tỷ đồng trong tháng 10, trong khi biên lợi nhuận trước thuế quý III/2023 cải thiện đáng kể đạt -1,8% (so với mức -4,2% trong quý II/2023), nếu loại chi phí bất thường 90 tỷ đồng liên quan đến hoạt động tái cơ cấu trong năm 2022.

Kể từ đầu năm 2023, MWG đã chuẩn hóa quy trình vận hành tại các cửa hàng giúp loại bỏ các công việc không cần thiết, tiết kiệm thời gian và chi phí nhân công. Bên cạnh đó, việc tăng lợi nhuận gộp trong khi vẫn duy trì được chi phí logistics ở mức ổn định theo giá trị tuyệt đối cũng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó nâng cao biên lợi nhuận. Xét về tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ chi phí logistics trên doanh thu giảm từ 6% trong quý IV/2022 xuống còn 5% trong quý III/2023.

Với xu hướng như vậy, SSI điều chỉnh lại dự báo doanh thu và lợi nhuận cho BHX, ngay cả trong bối cảnh hoạt động huy động vốn không có diễn biến mới. Hiện tại, SSI dự báo lợi nhuận ròng giai đoạn 2023-2024 lần lượt đạt 412 tỷ đồng (giảm 90% so với cùng kỳ, từ 503 tỷ đồng) và 2,28 nghìn tỷ đồng (tăng 453% so với cùng kỳ, từ 2,18 nghìn tỷ đồng).

