Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân khi nói lời sau cùng

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận sai phạm, thừa nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế thời điểm bị cáo là Bộ trưởng, đồng thời gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Nhân dân, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình vì những sai phạm xảy ra trong thời gian đương nhiệm.

Bị cáo Tiến nhận thấy, hậu quả vụ án gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân. Bị cáo Tiến cảm ơn cơ quan điều tra, viện kiểm sát và Hội đồng xét xử đã giúp bị cáo nhận ra sai phạm trong suốt quá trình tố tụng.

“Vụ án là bài học sâu sắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhất là với các dự án kéo dài, chậm tiến độ và sử dụng vốn chưa hiệu quả. Nhìn lại hai dự án bệnh viện hiện đã được khánh thành một phần và đưa vào sử dụng, là niềm vui, niềm an ủi phần nào đối với bản thân và đồng nghiệp”, bị cáo Tiến trải lòng.

Theo bị cáo Tiến, suốt quá trình làm việc, bị cáo và đồng nghiệp chỉ mong muốn xây dựng được những bệnh viện hiện đại, ngang tầm khu vực để người dân được thụ hưởng. Trong đó, nhiều người liên quan đến vụ án từng gắn bó với dự án từ những ngày đầu và đó còn là một ước mơ cháy bỏng.

Kết thúc phần nói lời sau cùng, bị cáo Tiến đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho tất cả bị cáo, đặc biệt với những người tuổi cao, bệnh tật, để họ có cơ hội trở về làm công dân có ích trong quãng đời còn lại.

Các bị cáo khác khi nói lời sau cùng đều thừa nhận sai phạm và gửi lời xin lỗi vì những hành vi nghiêm trọng đã được làm rõ. Hội đồng xét xử thông báo, phiên tòa nghị án kéo dài và sẽ tuyên án chiều 27/5.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án và hình phạt tiền đối với các bị cáo như sau:

Tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”

Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Y tế) từ 5 - 6 năm tù, phạt 108 tỷ đồng.

Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 30 - 36 tháng tù.

Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng thuộc Ban Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 4 - 5 năm tù, phạt 30,3 tỷ đồng.

Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) từ 3 - 4 năm tù.

Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) từ 4 - 5 năm tù.

Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) từ 30 - 36 tháng tù.

Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng thuộc Viện kinh tế xây dựng) từ 30 - 36 tháng tù.

Tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”

Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) 30 năm tù, phạt 394 tỷ đồng.

Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 23 - 25 năm tù, phạt 223 tỷ đồng.

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) từ 8 - 9 năm tù.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân