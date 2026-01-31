Sông Lam Nghệ An - Hà Nội FC: Tăng nhiệt ở ‘chảo lửa’ thành Vinh

Sân Vinh mùa này không còn là “pháo đài” bất khả xâm phạm, khi SLNA liên tục đánh rơi điểm ở những thời khắc quyết định. Ảnh: TTXVN

SLNA (10 điểm, hạng 9) sẽ tiếp đón Hà Nội FC (15 điểm, hạng 6) tại sân Vinh với mục tiêu ít nhất là có điểm. Về thực lực cũng như phong độ, đội quân xứ Nghệ bị đánh giá “chiếu dưới” so với đội bóng đến từ Thủ đô.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA mới chỉ có thêm được 5 điểm sau 5 trận đấu (trước SLNA cũng chỉ có được 5 điểm trong 6), trong đó trận thắng duy nhất là trước Becamex TP Hồ Chí Minh tại vòng 11.

Thống kê đối đầu cũng đang ủng hộ đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Hà Nội FC thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1. Ở lần gần nhất làm khách tại sân Vinh tháng 5/2025, đội bóng Thủ đô đã giành trọn 3 điểm.



Việc trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ giúp SLNA duy trì được nhiệt huyết và tinh thần thi đấu máu lửa, song cũng kéo theo hệ lụy về kinh nghiệm. Sân Vinh mùa này không còn là “pháo đài” bất khả xâm phạm, khi SLNA liên tục đánh rơi điểm ở những thời khắc quyết định.

Hiện đội bóng xứ Nghệ vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào dàn cầu thủ trẻ, trong đó thủ môn Cao Văn Bình vừa màn trình diễn nổi bật ở trận tranh HCĐ giải U23 châu Á 2026. Tinh thần máu lửa, nhiệt huyết vẫn là điểm mạnh của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Tuy nhiên, chính sự non nớt ở những thời điểm then chốt khiến họ nhiều lần đánh rơi kết quả có lợi. Những thất bại trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở phía cuối bảng xếp hạng như SHB Đà Nẵng hay Thanh Hóa khiến đội bóng xứ Nghệ đang gặp khó.

Ở vòng 12 này, nhiều khả năng đội chủ sân Vinh sẽ ra mắt tân binh đầu tiên là cầu thủ Việt kiều Pháp Phi Long Karim Tran. Cầu thủ sinh năm 2004 sẽ giúp HLV Văn Sỹ Sơn làm dày lực lượng và có thêm một lựa chọn ở hành lang cánh phải, nhất là trong bối cảnh Hồ Văn Cường đang dính chấn thương.

Hiện tại, Hà Nội FC đang đứng thứ 6 với 15 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình tới 12 điểm. Ảnh: TTXVN

Trong khi ấy, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Harry Kewell, Hà Nội FC dường như cũng chưa tìm được sự ổn định cao nhất ở các trận gần đây. Quãng nghỉ vừa qua cùng chuyến tập huấn tại Thái Lan được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ Hà Nội cải thiện khả năng vận hành chiến thuật và gắn kết đội hình.

Trận này, Hà Nội FC sẽ trình diện tiền đạo tân binh David Fisher. Cầu thủ người Anh này sở hữu thể hình lý tưởng và khả năng dứt điểm sắc bén, sẽ tăng cường sức mạnh cho đội bóng ở giai đoạn lượt về.

Hiện tại, Hà Nội FC đang đứng thứ 6 với 15 điểm, kém đội dẫn đầu V-League Ninh Bình tới 12 điểm. Khoảng cách này buộc thầy trò HLV Harry Kewell phải coi mỗi trận đấu còn lại như một “trận chung kết” nếu không muốn sớm rời xa cuộc đua vô địch.

Giành trọn vẹn 3 điểm ngay tại xứ Nghệ không phải mục tiêu quá xa vời với đại diện Thủ đô. Phong độ sân khách trước khi V-League tạm nghỉ của Hà Nội FC không tệ, thắng 2, hòa 1 và thua 1. Chưa kể, trong 7 lần làm khách trước SLNA gần đây, đội khách cũng chưa một lần nếm mùi chiến bại, thu về 5 thắng và 2 hòa.

Đội khách được đánh giá cao hơn, nhưng đội chủ nhà vẫn hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ nhờ vào khả năng ứng biến của HLV Văn Sỹ Sơn, người cũng có thời gian dài làm trợ lý và góp công đào tạo nên nhiều cầu thủ trụ cột hiện nay của Hà Nội FC.

Trận đấu giữa SLNA và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 31/1. Đại diện Thủ đô không được phép đánh rơi điểm số nếu không sẽ phải sớm phải tung cờ trắng trong cuộc đua vô địch. Liệu sức trẻ của SLNA hay kinh nghiệm của Hà Nội FC sẽ chiến thắng?

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

SLNA: Văn Bình, Khắc Ngọc, Văn Khánh, Văn Cường, Văn Thành, Reon Moore, Mai Hoàng, Quang Vinh, Bá Quyền, Mạnh Quỳnh, Olaha

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Marlon, Công Nhật, Văn Toàn, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Văn Quyết, Luiz Fernando, Floro

Lịch thi đấu vòng 12 Ngày 31/1 18 giờ: Hải Phòng - Thể Công Viettel 18 giờ: Sông Lam Nghệ An - Hà Nội FC Ngày 1/2 17 giờ: Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng 18 giờ: Đông Á Thanh Hóa - Thép Xanh Nam Định 18 giờ: PVF-CAND - Công an TP Hồ Chí Minh 19 giờ 15: Công an Hà Nội - Ninh Bình

