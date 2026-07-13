Tất cả lái xe trên toàn quốc chú ý đề xuất quy định mới nhất từ Bộ Công an

Câu hỏi 1/5: Bộ Công an đang đề xuất gì về thiết bị giám sát trên xe?

A. Chỉ ghi hình định kỳ

B. Truyền dữ liệu hình ảnh giám sát tài xế theo thời gian thực

C. Bỏ hoàn toàn camera giám sát

D. Chỉ áp dụng cho xe cá nhân

Đáp án đúng là: B. Truyền dữ liệu hình ảnh giám sát tài xế theo thời gian thực.

Giải thích: Dự thảo yêu cầu truyền thông tin, hình ảnh từ camera giám sát hành trình và khoang lái trực tiếp về máy chủ Cục CSGT theo thời gian thực.

Câu hỏi 2/5: Hệ thống giám sát mới sẽ tự động nhận diện những hành vi nào?

A. Chỉ chạy quá tốc độ

B. Chỉ không thắt dây an toàn

C. Ngủ gật, hút thuốc, dùng điện thoại, không thắt dây an toàn...

D. Chỉ vi phạm tốc độ

Đáp án đúng là: C. Ngủ gật, hút thuốc, dùng điện thoại, không thắt dây an toàn...

Giải thích: Hệ thống sẽ nhận diện sớm các hành vi nguy hiểm như ngủ gật, hút thuốc, nghe điện thoại, không thắt dây an toàn, bỏ tay khỏi vô lăng...

Câu hỏi 3/5: Theo thống kê năm 2025, xe kinh doanh vận tải chiếm bao nhiêu % số ca tử vong do tai nạn giao thông?

A. Khoảng 20%

B. Khoảng 40,27%

C. Khoảng 10%

D. Khoảng 70%

Đáp án đúng là: B. Khoảng 40,27%.

Giải thích: Xe kinh doanh vận tải chiếm tới 40,27% số ca tử vong do tai nạn giao thông theo thống kê năm 2025.

Câu hỏi 4/5: Lý do cần truyền dữ liệu thời gian thực là gì?

A. Để tăng chi phí cho doanh nghiệp

B. Để phạt tài xế nhiều hơn

C. Nhận diện sớm hành vi nguy hiểm, cảnh báo kịp thời để ngừa tai nạn

D. Chỉ để thống kê

Đáp án đúng là: C. Nhận diện sớm hành vi nguy hiểm, cảnh báo kịp thời để ngừa tai nạn.

Giải thích: Hệ thống giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các hành vi nguy hiểm, góp phần giảm tai nạn giao thông.

Câu hỏi 5/5: Mục tiêu của đề xuất giám sát thời gian thực là gì?

A. Tăng doanh thu cho Nhà nước

B. Nâng cao ý thức tài xế, giảm tai nạn giao thông

C. Chỉ áp dụng cho xe khách

D. Thay thế hoàn toàn CSGT

Đáp án đúng là: B. Nâng cao ý thức tài xế, giảm tai nạn giao thông.

Giải thích: Đề xuất nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tài xế, giúp phát hiện và can thiệp kịp thời các hành vi nguy hiểm, qua đó giảm tai nạn giao thông một cách bền vững.

Tác giả: Văn Chế

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn