Thay đổi đột phá diện mạo trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, thực hiện mô hình “Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng động trong chăm sóc, giáo dục trẻ” đã có 438/540 trường mầm non được đánh giá và xếp loại tốt (tỷ lệ 81,1%), loại khá 85 trường (tỷ lệ 15.8%) và có 17 trường đạt yêu cầu (tỷ lệ 3.2%). Số cơ sở nhóm lớp độc lập được đánh giá và xếp loại khá và tốt là 196/340 cơ sở (tỷ lệ 57,7%). Số cơ sở đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ 38.2%; chưa đạt yêu cầu tỷ lệ 4.1%. Đồng thời, 100% các trường mầm non, các cơ sở mầm non độc lập tư thục đã thực hiện mô hình “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, trong đó có 65% số trường đạt loại tốt, 25% số trường đạt loại khá, 10% số trường đạt yêu cầu.