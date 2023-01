Thấy 'bàn tay hư' rón rén phá khóa cửa, gia chủ chỉ nói 1 câu nhẹ nhàng đã khiến gã trộm co giò bỏ chạy

Người ta thường nhắc nhau đầu xuân năm mới không nên lời qua tiếng lại kẻo giông cả năm. Có lẽ chính vì thế mà nam chủ nhà trong clip ghi lại vụ trộm cắp mới đây đã có màn bắt trộm vô cùng "dĩ hòa vi quý".

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thấy 'bàn tay hư' rón rén phá khóa cửa, gia chủ chỉ nói 1 câu nhẹ nhàng vẫn khiến gã trộm co giò bỏ chạy (Nguồn: T.N.D)

Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh tượng đôi bàn tay hư đang dùng cưa, phá khóa nhà để lẻn vào trộm cắp. Nhưng điều đáng nói là tên trộm không hề hay biết toàn bộ hành vi của mình đã bị gia chủ phát hiện và quay clip.

Tuy nhiên, thay vì hùng hổ lao ra bắt sống tên trộm, nam chủ nhà lại có hành động vô cùng kiên nhẫn và hiểu chuyện khi anh không nỡ to tiếng với tên trộm đang cố ý vào nhà. Thậm chí, chủ nhà còn cố nán lại, đợi tên trộm hành sự xong xuôi rồi mới "nhắc nhở" nhẹ nhàng.

Người đàn ông nói: "Làm gì đấy?". Có lẽ do bất ngờ bị chủ nhà lên tiếng "hỏi thăm", tên trộm giật mình, nhanh chóng rút tay lại rồi co giò chạy mất dạng.

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều bàn luận từ cộng đồng mạng. Phần lớn đều tỏ ra thích thú với cách hành xử "dĩ hòa vi quý" của gia chủ. Số khác lại ngán ngẩm những thanh niên không chịu làm ăn đàng hoàng, suốt ngày rình mò trộm cắp. "Trường hợp này là gặp gia chủ hiền chứ không thì cũng "lên phường" ăn Tết có khi tận ra Giêng" - một cư dân mạng chia sẻ.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn