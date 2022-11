Biết thanh niên hái trộm quả trước cửa, gia chủ vẫn thoải mái tha thứ khi thấy điều này qua camera

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên tuy có hái trộm trái cây của một nhà dân nhưng ai nhìn vào cũng muốn "tha thứ".

Sở dĩ nam thanh niên lại được ưu ái như vậy bởi trước khi hái quả trước nhà dân, nam thanh niên này đã mạnh dạn nhìn thẳng vào camera múa rất nhiều động tác dễ thương, phần kết anh chàng còn vòng tay hình trái tym như muốn thay lời cảm ơn đến gia chủ.

Sau khi nở nụ cười tươi cùng các động tác múa dễ thương ấy, chàng trai nhanh tay hái một quả chín trên cây rồi cùng nhóm bạn rời đi.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mặc dù chưa biết chủ nhà có đồng ý hay không, tuy nhiên, việc nam thanh niên có hành động quá đỗi đáng yêu này trước khi hái quả khiến nhiều người thích thú vô cùng. Đa số dân mạng cho rằng, chủ nhà khi check camera có lẽ cũng phải bật cười, có lẽ, với sự dễ thương như thế, gia chủ sẽ đồng ý cho hái quả mà thôi.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn