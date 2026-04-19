Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Tháo gỡ điểm nghẽn

Từ đầu năm, Nghệ An tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm giai đoạn 2026–2030. Trong đó, có những dự án trọng điểm gồm: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (đoạn qua tỉnh); cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 (Vinh – Nam Đàn); đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy,…. Đây là những dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các địa phương.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh-Nam Đàn có tổng chiều dài hơn 10km, tổng mức đầu tư dự tính 500 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trung hạn của Trung ương. Đây được xác định là dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An, thi công trong vòng 12 tháng (tính từ thời điểm khởi công tháng 3/2025).

Dự án nhiều đoạn còn ngổn ngang, tiến độ thi công ì ạch.

Dự án mở rộng Quốc lộ 46 khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng, tăng cường kết nối, bảo đảm giao thông thông suốt trên hành lang vận tải từ cửa khẩu Thanh Thủy (kết nối với nước bạn Lào) tới các tỉnh ven biển miền Trung; đồng thời, phục vụ yêu cầu quốc phòng-an ninh khu vực. Tuy nhiên, dự án liên tục chậm tiến độ không chỉ gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn đang đặt ra thách thức lớn cho chủ đầu tư và chính quyền tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo từ chủ đầu tư dự án - Ban Quản lý dự án 85, Dự án đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan công tác giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật điện trung và hạ thế, cáp viễn thông và đường nước sinh hoạt. Có mặt tại tuyến đường các nhà thầu đang triển khai các mũi triển khai theo phân đoạn. Hiện các nhà thầu đang thi công xen kẻ bởi các cột điện vẫn chưa được di dời hết.

Các đơn vị đang tập trung thi công đảm bảo tiến độ.

Các nhà thầu thi công cho biết, việc không có mặt bằng sạch đã làm chậm tiến độ thi công so với kế hoạch ban đầu. Điều này không chỉ ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh của đơn vị, mà còn ảnh hưởng bảo đảm an toàn giao thông, môi trường và đời sống nhân dân trong khu vực.

Hơn thế nữa, nguồn vốn giải phóng mặt bằng bị đội lên khoảng 96,343 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, khó khăn này được tháo gỡ, khi Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương cho phép sử dụng chi phí dự phòng. Hiện nay, kinh phí đã được chuyển về cho các địa phương, chính quyền các xã: Kim Liên, Vạn An, Đại Huệ. Hiện các địa phương cũng đã hoàn thành việc chi trả, vận động người dân tháo dỡ công trình ngay sau khi nhận tiền, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cản trở thi công.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc Quản lý dự án QL46 (Ban QLDA 85) - cho biết, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật điện trung hạ thế, cáp viễn thông và đường nước sinh hoạt.

Tổng vốn GPMB đội lên hơn 96 tỷ đồng so với vốn đầu tư ban đầu. Hiện, mặt bằng hiện địa phương đã bàn giao trên toàn tuyến rồi nhưng trong đó vẫn còn vướng đường nước, đường điện trung hạ tầng. Đất và nhà ở địa phương đã thực hiện đền bù xong, còn một số hộ chưa tháo dỡ. Tuy nhiên, các UBND xã cam kết sẽ chịu trách nhiệm tháo dỡ khi các đơn vị thực hiện thi công.

Do đoạn đường này vừa khai thác vừa thi công nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, đơn vị không triển khai đồng loạt các mũi thi công mà phải đảm bảo thi công đến đâu, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Hiện các đơn vị nhà thầu đang gặp một số khó khăn như: giá nhiên vật liệu tăng cao, thiếu nhân công làm việc thủ công,....

"Các đơn vị đang tập trung thi công ba ca bốn kíp để sớm hoàn thành theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, việc tăng ca chỉ được thực hiện đến khoảng 21h30 vì ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và giấc ngủ của người dân. Trên công trường khoảng 30 – 50 đầu máy, hàng trăm công nhân tập trung thi công. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã lắp hệ thống cảnh báo như: Công trường đang thi công, cảnh báo nguy hiểm, đường hẹp và không được vượt quá tốc độ trên 50km,… Dự kiến 30/10 sẽ hoàn thành bàn giao tuyến đường", ông Dũng cho biết thêm.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Ông Phan Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở Tài chính, tỉnh Nghệ An - cho biết, tỉnh hiện đang quản lý 12 dự án trọng điểm, được phân chia thành 4 nhóm để theo dõi sát sao. Trong đó, có dự án mở rộng Quốc lộ 46 phải hoàn thành trong năm 2026; cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ phải khởi công trong tháng 5/2026. Hiện, các dự án đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, thiếu hụt đất đắp, cát xây dựng và nhân lực thi công do nhiều công trình khởi công cùng lúc. Tuy nhiên, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các ngành tháo gỡ để đảm bảo đúng tiến độ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài khoảng 60 km; điểm đầu giao với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc xã Hưng Nguyên; điểm cuối kết nối Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy. Về quy mô, dự án được đầu tư 4 làn xe; các cầu trên tuyến quy mô 6 làn xe; các đoạn đào sâu, đắp cao thiết kế nền đường 6 làn xe; phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.940 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2029. Dự án được chia thành 10 dự án thành phần để tổ chức thực hiện.

Phối cảnh dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ.

Đến nay, dự án đã hoàn thành cơ bản hồ sơ pháp lý quan trọng. Hiện hồ sơ dự án thành phần 1 (xây lắp) đã có ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản uỷ quyền Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các Sở, ngành liên quan đang thẩm định, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 4/2026.

9 dự án thành phần bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) (do các địa phương làm chủ đầu tư) đã được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, tạo cơ sở triển khai đồng loạt các bước tiếp theo (hiện đã có quyết định cấp kinh phí 600 tỷ đồng cho các xã).

Công tác GPMB bước đầu đạt được kết quả nhất định. Nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành (đợt 1) trích lục, trích đo, kiểm đếm, công khai phương án. Một số địa phương như Hưng Nguyên, Kim Liên đã chuẩn bị chi trả, bàn giao mặt bằng đợt 1 trong tháng 4/2026.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cũng nêu ra một số khó khăn và vướng mắc chính ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Trong đó, nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa các địa phương và các sở, ngành chưa nhịp nhàng, chủ yếu vẫn trao đổi qua văn bản hành chính, thiếu sự làm việc trực tiếp để tháo gỡ vướng mắc; Cán bộ làm công tác bồi thường tại một số xã còn thiếu kinh nghiệm.

Tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ ngày 15/4, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, yêu cầu các cấp, ngành và địa phương phải vào cuộc quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tỉnh đặt mục tiêu khởi công ít nhất 1–2 gói thầu vào ngày 19/5/2026, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2028, sớm hơn một năm so với kế hoạch Trung ương giao.

Điểm đầu của cao tốc Vinh – Thanh Thủy (Nghệ An) nằm tại nút giao xã Hưng Nguyên.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh yêu cầu hoàn thành cắm mốc thực địa trước ngày 30/4/2026. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng với mốc hoàn thành đất nông, lâm nghiệp trước 30/4, đất ở trước 30/6 và di dời toàn bộ hộ dân trước 30/8. Công tác bồi thường phải thực hiện minh bạch, thống nhất, đúng quy định.

Ngoài ra, các sở, ngành chức năng được giao nhiệm vụ đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển; tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực thực sự; đồng thời khẩn trương di dời hệ thống điện, viễn thông phục vụ thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân chậm trễ, thiếu trách nhiệm. Toàn hệ thống chính trị được yêu cầu tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng cam kết, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và mục tiêu phát triển lâu dài.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn