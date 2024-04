Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Đặng Hoàng An – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị thành viên thuộc EVN.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05 dự án truyền tải điện đang triển khai xây dựng, gồm: Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống; Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; Đường dây 220 kV Tương Dương - Đô Lương và Trạm biến áp 220kV Nam Cấm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận tìm phương án để giải quyết những khó khăn vướng mắc thực hiện từng dự án. Riêng đối với dự án Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống, lãnh đạo huyện Quế Phong cho biết dự án đi qua địa bàn huyện hiện đang vướng mắc khi có 09 hộ dân xin di chuyển khỏi hành lang an toàn lưới điện; 14 hộ liên quan đến phần chân cột và hành lang chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; 73 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Còn trên địa bàn huyện Quỳ Châu, lãnh đạo huyện cho hay có 01 hộ gia đình ở xã Châu Hạnh xin di chuyển ra khỏi hành lang đường điện; 18 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án, theo lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, Sở đã phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thuê đơn vị lập hồ sơ khai tác tận thu lâm sản trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức khai thác, tận thu lâm sản hoàn thành trong tháng 4/2024.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cần khẩn trương hoàn thiện Phương án tạm sử dụng rừng để làm đường công vụ và phục vụ kéo dây theo hướng dẫn của Sở để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Với Dự án Đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh, khó khăn hiện nay thuộc thẩm quyền của Trung ương. Theo báo cáo của Sở Công thương, trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật do cần chuẩn xác giải pháp thiết kế dẫn tới tọa độ các vị trí móng có sai khác; phát sinh về diện tích hoặc thay đổi vị trí rừng so với hồ sơ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó cần phải được Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho phép điều chỉnh vị trí, diện tích, loại rừng theo số liệu sau khi rà soát hồ sơ thiết kế kỹ thuật để đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cảm ơn tỉnh Nghệ An thời gian qua đã phối hợp cùng EVN triển khai thực hiện các dự án truyền tải điện trên địa bàn. Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương cùng phối hợp với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đang gặp phải nhằm đảm bảo tiến độ đặt ra, trong đó đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng; phương án sử dụng rừng tạm...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cảm ơn EVN trong thời gian qua đã phối hợp, giúp tỉnh Nghệ An trong đảm bảo điện năng và thực hiện quy hoạch điện trên địa bàn. UBND tỉnh quyết tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh và của EVN để hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ. Đồng thời đề nghị EVN tiếp tục quan tâm xem xét giải quyết các kiến nghị của tỉnh để Nghệ An có nguồn năng lượng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, cùng với việc bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện các dự án truyền tải điện trên địa bàn, tỉnh cũng đã kiến nghị EVN quan tâm, ủng hộ có ý kiến với Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt chủ trương đầu tư cho 17 thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh bằng nguồn điện lưới quốc gia. Quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư Đường dây 500kV đấu nối Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Đồng thời đề nghị EVN quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành dự án Trạm biến áp 220kV Nam Cấm và đường dây nhánh rẽ trong Quý 2/2024 và dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn trong Quý 3/2024; sớm hoàn thành lắp Máy biến áp T2 của Trạm biến áp 220kV Nam Cấm nhằm đảm bảo nguồn điện kịp thời cho các Trạm biến áp 110kV cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn