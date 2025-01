Thành phố Vinh quyết liệt triển khai chiến dịch “Sạch về ma túy”

Trong tỉnh

Trước tình hình ma túy ngày càng phức tạp tại các đô thị lớn, thành phố Vinh, thủ phủ của tỉnh Nghệ An, đã đưa ra một chiến lược mới mang tính quyết định nhằm đối phó với vấn nạn này. Được triển khai với mục tiêu rõ ràng: xây dựng thành phố “sạch về ma túy” vào năm 2026, chiến dịch không chỉ bảo vệ an ninh trật tự mà còn tạo ra một môi trường sống lành mạnh, an toàn, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.