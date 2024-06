Lễ Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành, thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh

Toàn tỉnh có 227/460 địa bàn cấp xã được công nhận “sạch về ma túy”

Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia và cả thế giới. Tội phạm và tệ nạn ma túy gây tác hại rất lớn đến kinh tế, chính trị, xã hội, gây hủy hoại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, là nguyên nhân chính dẫn đến các loại tội phạm trộm cắp, cướp của giết người, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng… Để có một môi trường sống lành mạnh, phát triển, Nghệ An xác định việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó có công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, song hành với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp, Nghệ An đang nỗ lực không ngừng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng toàn diện và đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Trong đó công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy được kìm giữ, làm giảm cả tính chất và mức độ phức tạp; hàng chục đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy bị bắt giữ; nhiều địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy được chuyển hóa; công tác cai nghiện và quản lý sau cai mang lại hiệu quả tích cực; tình trạng tái trồng cây thuốc phiện được ngăn chặn triệt để. Đặc biệt, ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng được nâng cao.

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch ma túy”, đến nay, toàn tỉnh đã có 227/460 địa bàn cấp xã được công nhận “sạch về ma túy”, trong đó, có 05 địa bàn cấp huyện đạt 100% địa bàn cấp xã “sạch về ma túy”; hiện tại, đã có thêm 76 địa bàn cấp xã đạt 02 tiêu chí “sạch đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy”, “sạch người nghiện” và đang được Công an tỉnh tiến hành thẩm định kết quả theo quy định. Tuy nhiên, nhìn chung tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn phức tạp, ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Nghệ An chưa được ngăn chặn triệt để, số người nghiện ma túy còn khá nhiều là điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đ/c Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể chức năng tỉnh Nghệ An quyết liệt, tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống ma túy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh triển khai thực hiện và nhân rộng hiệu quả Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” hướng tới xây dựng “Huyện, thành phố, thị xã sạch về ma túy”. Tỉnh Nghệ An sẽ cùng các địa phương trong cả nước quyết tâm kìm giữ và đẩy lùi hiểm họa ma túy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tin tưởng và hi vọng rằng, thông điệp nhân văn và rất ý nghĩa của chủ đề Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - sẽ lan tỏa và nhân rộng đến mỗi người dân trong cả nước, tạo nên sức mạnh to lớn trên mặt trận đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đ/c Cụt Văn Long - Chủ tịch UBND xã Bắc Lý chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm và cách làm hay trong việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”

Là một trong những địa bàn đầu tiên của huyện Kỳ Sơn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung được công nhận “Xã sạch về ma túy”, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý Cụt Văn Long chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm và cách làm hay trong việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”. Xã Bắc Lý là một xã biên giới nghèo của huyện Kỳ Sơn. Trước khi triển khai Đề án, tình hình ma tuý trên địa bàn xã Bắc Lý diễn biến phức tạp. Chỉ sau 04 tháng triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, bằng sự quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền xã và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân; xã Bắc Lý đã được công nhận đạt các tiêu chí “sạch về ma túy”, là một trong ba địa bàn cấp xã đầu tiên của huyện Kỳ Sơn được hoàn thành các tiêu chí “sạch về ma túy” và thực hiện hiệu quả công tác “giữ sạch” ma túy trên địa bàn cho đến nay.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 08 tập thể, 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn Nghệ An

Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của Nghệ An để xây dựng tạo lập được “một vành đai biên giới sạch ma túy” phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương

Đ/c Lê Thành Long - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thành Long - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm ghi nhận, biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trong thời gian qua.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng, chống ma túy, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ “bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế đất nước” và “bảo đảm an ninh con người” mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống ma túy; triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy theo hướng đa dạng hóa các nội dung, hình thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội; tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động để từng bước nâng cao sức “đề kháng” của toàn xã hội đối với hiểm họa ma túy.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khẳng định cam kết của hệ thống chính trị đối với sự nghiệp phòng, chống ma túy - “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch về ma túy”, hướng tới một cộng đồng sạch ma tuý theo đúng chủ đề Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024

Cùng với đó, tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm; xã, phường, thị trấn không ma túy; tiến tới xây dựng địa bàn cấp huyện, cấp tỉnh không ma túy. Trong đó, các tỉnh biên giới nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của Nghệ An để xây dựng, thực hiện ở địa phương mình phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế; từ đó tạo lập được “một vành đai biên giới sạch ma túy”, nâng cao khả năng phòng ngừa sự xâm nhập, thẩm lậu nguồn ma túy từ bên ngoài vào trong nội địa. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp “giữ sạch” đối với những địa bàn đã đạt tiêu chí, bảo đảm hiệu quả bền vững, tuyệt đối không để ma túy phát sinh trở lại. Đặc biệt, phải coi trọng và triển khai thực chất, thường xuyên các giải pháp phòng ngừa xã hội, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm tính bền vững trong công tác phòng ngừa và làm sạch ma túy tại các địa bàn. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp về kết quả công tác phòng, chống ma túy, “làm sạch”, “giữ sạch” ma túy.

Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn “nguồn cung”, triệt phá các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy hiệu quả tại cơ sở; phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát, tòa án các cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với các nước, các tổ chức quốc tế, nhất là với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực và các nước phát triển nhằm tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ về nguồn lực, trang thiết bị, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; công tác cai nghiện ma túy và điều trị nghiện ma túy...

Với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch về ma túy”, Lễ mít tinh năm nay nhằm truyền đi thông điệp công tác phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy cho các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân; qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy nói chung, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và cai nghiện ma túy nói riêng.

