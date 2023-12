Thành phố Vinh: Kiểm tra, xử lý sai phạm trong hoạt động xây dựng tại chung cư Tây Lĩnh

Chung cư Tây Lĩnh bị đoàn kiểm tra phát hiện xây dựng sai thiết kế.

Theo đó vào ngày 20/12, UBND thành phố Vinh đã có Công văn số 7220 về việc kiểm tra, xử lý thi công sai hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra và giấy phép xây dựng được cấp tại chung cư Tây Lĩnh. UBND thành phố Vinh giao Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với UBND phường Hà Huy Tập kiểm tra, tham mưu xử lý việc xây dựng sai thiết kế đã được thẩm tra và giấy phép xây dựng tại Chung cư Tây Lĩnh. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND thành phố Vinh trước ngày 30/12/2023.

Trước đó, như Báo điện tử Xây dựng thông tin, ngày 5/12, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành Văn bản số 4505/SXD.TTr gửi UBND thành phố Vinh (Nghệ An) để kiểm tra, xử lý liên quan đến một số dấu hiệu vi phạm xảy ra tại chung cư Tây Lĩnh, đóng trên địa bàn khối Tân Hòa (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh) do Công ty TNHH Tây Lĩnh làm chủ đầu tư.

Trong công văn, Sở Xây dựng cho biết, qua kiểm tra Đoàn công tác liên ngành đã phát hiện Chủ đầu tư có dấu hiệu thi công sai hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra và sai với giấy phép xây dựng số 12 cấp ngày 29/01/2010 của Sở Xây dựng Nghệ An. Cụ thể, theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra và giấy phép xây dựng thì toàn bộ mặt bằng tầng trệt là để xe ôtô. Tuy nhiên thực tế tại hiện trường, chủ đầu tư đã xây ngăn thành 2 căn hộ.

Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Vinh kiểm tra, xử lý, báo cáo kết quả về Sở Xây dựng và UBND tỉnh để theo dõi và tổng hợp.

